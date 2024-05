Isola dei Famosi, si ritira anche Daniele Radini Tedeschi. Rischio chiusura anticipata?

Nuovo ritiro all'Isola dei Famosi. E questa volta più che mai è vero record negativo: mai all'interno del surviving show di Canale 5 si erano verificati così tanti ritiri in meno di un mese. A lasciare l'Honduras è Daniele Radini Tedeschi, naufrago che praticamente già dalle prime ore sull'Isola aveva dimostrato insofferenza nei confronti del gruppo di concorrenti e delle regole del programma.

"Vorrei ricordare che a oggi ad essersi ritirati sono soltanto due concorrenti, visto che Francesco Benigno è stato escluso e Francesca Bergesio e Tonia Romano hanno lasciato il gioco per infortunio" aveva affermato Vladimir Luxuria nella puntata di luneì 29 aprile.

Adesso i concorrenti ritirati sono diventati tre: Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi. Da sottolineare come chi si ritira per motivi non di salute non siano donne, ma uomini. L'Isola dei Famosi ha preso il via meno di un mese fa e già si contano ben sei naufraghi che per un motivo o per l'altro hanno abbandonato il gioco per motivi diversi dal televoto. Il pubblico infatti ha eliminato soltanto Luce Caponegro, Maitè Yanes e Sonny Olumati. Praticamente la metà di quanto hanno fatto altri motivi.

Una debacle, da qualsiasi punto al si voglia vedere. Anche perché adesso tutti i litigi e le polemiche che possano innescare qualche dinamica interessante sono sulle spalle di Artur Dainese e Khady Gueye, ovvero non certo due professionisti della tv e delle liti.

Insomma, a questo punto ci sono tutti gli elementi, compresi gli ascolti che non riescono neppure a sfiorare il 17% di share, per una chiusura anticipata del programma. Il rischio è concreto, anche perché non c’è un solo elemento che funzioni in questa edizione dell’Isola dei Famosi: la conduzione spesso si trova a zoppicare, gli opinionisti sono in molti casi bypassabili, non incidono e non hanno alcuna sintonia reciproca, il cast è per tre quarti impalpabile e il gioco in sè presenta una narrazione ormai stantia. Probabilmente è giunto davvero il momento per questo genere di reality show di prendersi una pausa.