Isola dei Famosi: nominati e chi è stato eliminato il 29 aprile

La puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 29 aprile è stata caratterizzata da un'eliminazione, alcune sorprese, nuove nomination e un addio.

Il primo naufrago ad essere salvato dal pubblico è Joe Bastianich, seguito da Rosanna Lodi, Khady Gueye e Daniele Radini Tedeschi. L'eliminato è quindi Sonny Olumati, la cui presenza all'interno dell'Isola dei Famosi è durata quanto un momento di calma e serenità di Vittorio Sgarbi.

Si è poi passati alla prova leader e, guardacaso, i due candidati alla qualifica di leader della settimana sono Samuel Peron ed Edoardo Stoppa. Il dato di fatto evidente sino a qui è che la qualifica di più forte della settimana può essere solo uno di loro due con l'aggiunta sporadica di Artur Dainese e Greta Zuccoli. Tutti gli altri non possono fare altro che partecipare e vedere però trionfare solo loro per evidenti differenze fisiche. Il leader di questa settimana è Edoardo Stoppa. Come era avvenuto all'inizio di questa edizione del surviving show.

Durante la serata, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Alvina Verecondi Scortecci e Sonny Olumati hanno ricevuto la sorpresa della visita rispettivamente di moglie, ovvero Juliana Moreira, e madri.

Alle nuove nomination tutti i naufraghi sono nominabili, tranne il leader Edoardo Stoppa. Finalmente non ci sono più concorrenti immuni. Altra novità di questa puntata è che ogni naufrago non deve più nominare un solo compagno, ma deve fare due nomi. I nominati della serata di lunedì 29 aprile sono: Khady Gueye, Artur Dainese, Rosanna Lodi e Marina Suma. Quest’ultima è la nominata del leader Edoardo Stoppa. I quattro nominati sono a rischio eliminazione, ma il verdetto verrà dato lunedì 6 maggio. Non andrà infatti in onda la puntata del giovedì. Ad annunciarlo durante la diretta di lunedì 29 aprile è stata proprio la conduttrice Vladimir Luxuria: “Ci vediamo lunedì prossimo” ha affermato a fine puntata.