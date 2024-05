“Kate Middleton operata da un’equipe di medici del Gemelli di Roma”

Roma, 2 maggio 2024 – Kate Middleton è stata operata da medici italiani, precisamente da un’equipe del Policlinico Gemelli di Roma. A rivelarlo il settimanale Gente, in un’anticipazione del numero domani in edicola.

La principessa Kate si sta sottoponendo da febbraio a cicli di chemioterapia dopo l’intervento all’addome subìto lo scorso gennaio a causa di un cancro, come raccontato dalla stessa moglie dell’erede al trono William nel video che qualche settimana fa ha messo a tacere tutte le illazioni sullo stato di salute della principessa del Galles, ormai da tempo assente dagli impegni pubblici.

BRITAIN-ROYALS-KATE-HEALTH

Nelle anticipazioni del magazine si parla anche delle condizioni di salute di Re Carlo III, anche lui alle prese con un tumore.

Non sarebbe però il cancro alla prostata ad affliggerlo particolarmente in questo momento, bensì i dolori alle ossa che non gli lascerebbero tregua.

Gente afferma di aver raccolto le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica che smentirebbero le rassicurazioni sulla salute del sovrano britannico diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di re Carlo agli impegni pubblici.

Il monarca infatti si è mostrato apparentemente in forma all'University College Hospital Macmillan Cancer Center dove – in compagnia della moglie Camilla – ha incontrato pazienti e staff nel suo nuovo ruolo di patrono dell'organizzazione benefica Cancer Research UK. Il re vuole aumentare la consapevolezza che con il cancro si può convivere anche durante le cure, non solo dopo, e che l'esperienza, per quanto importante, non deve spaventare. E incontrando i pazienti, il monarca ha più volte ripetuto che sta bene anche se ha ammesso che è stato "un po' uno shock" ricevere la diagnosi di cancro.

E’ ancora difficile invece capire quando Kate deciderà di tornare fra la gente. Per il momento la principessa, che sta vivendo una lunga convalescenza, è ‘apparsa’ soltanto come autrice della foto scattata alla secondogenita Charlotte per il suo nono compleanno. Una tradizione per la famiglia reale.