La principessa Charlotte festeggia i 9 anni: compleanno in casa Windsor

Londra, 2 maggio 2024 – La pri ncipessa Charlot te compie nove anni e viene celebrata sui profili social dei suoi genitori, i principi di Galles, con una foto scattata “alcuni giorni fa” – fanno sapere da palazzo – dalla madre, la principessa Kate. La piccola è ritratta sorridente accanto a una pianta di clematide dai petali rosa. "Grazie per tutti i messaggi gentili di oggi", si legge nel post che celebra quella che viene descritta dagli stessi genitori come “la più esuberante ” tra i tre figli. Soprattutto se paragonata al principe George, l’erede al trono che compirà 11 anni in luglio.

Lo scatto di Charlotte ricorda quello del fratellino Louis della settimana scorsa: il principino ha festeggiato i suoi sei anni il 23 aprile e, anche in quel caso, l’immagine era stata condivisa sui profili social. Con un’aggiunta da parte di Kensington Pa lace: la foto non è stata modificata. Quella di Louis, così come quella odierna di Charlotte, sono i primi scatti familiari pubblicati dopo lo scandalo della foto manipolata condivisa in occasione della ‘Festa della Mamma’. In quell’occasione fu la stessa Kate ad assumersi la colpa del maldestro ritocco eseguito con Photoshop.

Per i principi del Galles si tratta di un periodo di ricorrenze (il 29 aprile William e Kate hanno festeggiato i 13 anni di matrimonio), anche se non si può dire sia uno dei più facili. Kate sta affrontando le cure dopo la diagnosi di cancro e l’operazione all'addome, ma anche re Carlo è alle prese con i trattamenti anti tumorali. Il sovrano però starebbe rispondendo bene alle terapie, tanto che due giorni fa è tornato, dopo tre mesi, a presenziare a un evento pubblico.