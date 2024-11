‘Nudes 2’ su RaiPlay, il revenge porn fa sempre più vittime

Il fenomeno del revenge porn non colpisce solo gli adolescenti. La seconda stagione della serie ‘Nudes’, disponibile su RaiPlay, mostra come l’uso imprudente dei social media possa generare conseguenze profonde anche nel mondo degli adulti. In questi contesti, le ripercussioni possono estendersi alla sfera lavorativa, alle relazioni personali e alla famiglia, innescando un pericoloso effetto domino. In ‘Nudes 2’ è presentata un’ampia varietà di storie che coinvolgono persone di ogni età, ruolo e condizione: un professore, un maestro di scherma, un architetto, un adolescente, una studentessa e un figlio. La serie, presentata al Festival di Roma nella sezione ‘Alice nella città’, si compone in tutto di nove episodi della durata di 25 minuti ciascuno. La regia è di Laura Luchetti.

Trama

I tre filoni narrativi principali di questa stagione sono ‘Michela e Francesca’, ‘Luca e Giacomo’ e ‘Emilio e Sara’. Ogni racconto è stato sviluppato in collaborazione con l’associazione no profit Permesso Negato, che lavora per tutelare le vittime del revenge porn, non solo tra i giovani e le donne, ma anche tra gli uomini e gli over 50, spesso i più vulnerabili alle conseguenze psicologiche e sociali della condivisione non consensuale di contenuti privati e intimi.

Episodi e personaggi

Michele Rosiello interpreta un allenatore, Emilio, che vede la propria vita sconvolta quando viene condiviso pubblicamente un video privato. Le conseguenze ricadono non solo su di lui, ma anche su sue allieve, promesse della scherma, come Silvia (Emma Valenti) e sui loro familiari. Nonostante gli sforzi per arginare i danni sui social, alcune ripercussioni saranno inevitabili. In quest’episodio c’è anche Leo Gassman nei panni di Jacopo, un musicista che si avvicina a Silvia. Giacomo, che ha il volto di Lorenzo Sarcinelli, si trova in conflitto con suo padre, un severo professore di matematica (Fortunato Cerlino). Dopo la morte della moglie, l’uomo si rifugia in una relazione con una studentessa, e sarà proprio il figlio a scoprire i suoi video intimi online. All’inizio i due si scontrano, ma poi cercheranno insieme di superare il trauma. ‘Nudes 2’ esplora anche le complessità dell’amore e delle relazioni, come nella storia LGBTQ+ di Michela (Lucia Mascino), che ha lasciato il marito per stare con Francesca (Silvia Alviti) e crescere insieme le sue figlie. Tuttavia, sarà proprio un pezzo di passato mai veramente superato a scatenare una tempesta sui social.