Anche i cesti per la biancheria diventano un elemento d’arredo per la casa

Da anni, ormai, pure le star amano mostrare il loro volto più umano condividendo sui social momenti della loro vita quotidiana e casalinga, inclusi il bucato e i cesti da lavanderia. È il caso di attrici come Reese Witherspoon e Jessica Alba, orientate alla famiglia e alle faccende domestiche. La seconda, oltretutto, come imprenditrice offre persino prodotti di pulizia e igiene ecologici. Anche un duro come Dwayne ‘The Rock’ Johnson, oltre a mostrare online i suoi intensi allenamenti, ha pubblicato foto con pile di abiti sportivi pronti per la lavatrice. C’è da dire che oggi anche oggetti semplici come i cesti per la biancheria possono diventare elementi di design, a prova di videocamera dello smartphone, con qualche piccolo accorgimento. Del resto non mancano le opzioni: esistono modelli capienti a compatti, con o senza coperchio, rivestiti o al naturale, a uno o più scomparti, rigidi o morbidi. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e le esigenze.

Materiali dei cesti per la biancheria

I materiali utilizzati per i cesti per la biancheria sono diversi. Sceglierli bene è importante perché sono tra gli elementi che determinano sia l’estetica che la praticità nella manutenzione di questo accessorio per la casa. Il bambù, elegante ed ecosostenibile, è perfetto per chi cerca uno stile naturale e raffinato. Il rattan, ancora più chic e dal fascino vintage, è abbastanza rigido e quindi meno soggetto a danni. In entrambi i casi, comunque, occorre una pulizia delicata, magari solo con un panno umido, per evitare che si rovinino o perdano colore e lucentezza. Resistenti e consistenti, i cesti in corda o juta hanno una lavorazione che può essere più grezza o fine. Con la giusta cura, possono essere lavati a mano. Le versioni in cotone, montate su una struttura metallica, sono resistenti e facili da lavare semplicemente smontando il tessuto dalla struttura e lavandolo in lavatrice con il programma adatto. La plastica è pratica e resistente, anche se meno elegante e non ecologica. Ci sono però anche in quel caso dei modelli con un aspetto più curato, pure nei dettagli.

Tipologie di cesti per la biancheria

Oltre ai materiali, i cesti per la biancheria si distinguono in base a diverse tipologie. I modelli rigidi sono ideali per chi preferisce un aspetto ordinato e una più facile divisione della biancheria, mentre quelli morbidi sono più adattabili a spazi stretti o sotto i mobili. I cesti con coperchio sono ideali per il bagno o la camera, dove aiutano a mantenere l’ordine; in lavanderia, anche i cesti aperti possono essere perfetti. La presenza di più scomparti è utile per dividere capi chiari e scuri, anche se rende un cesto più ingombrante.

Dettagli da considerare

Quando si sceglie un cesto per la biancheria, oltre a estetica e materiali, ci sono alcuni dettagli funzionali che possono fare la differenza. Le maniglie resistenti e ben posizionate facilitano lo spostamento del contenitore, soprattutto se si prevede di trasportare la biancheria da una stanza all’altra. I modelli realizzati con materiali traspiranti (come rattan o bambù) o quelli con fori d’areazione aiutano a contrastare i cattivi odori e l’accumulo di umidità nel bucato. Se i cesti sono posizionati in camera da letto, sarebbe meglio scegliere quelli con coperchio a chiusura lenta o silenziosa per evitare rumori molesti.