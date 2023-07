Dolph Lundgren, l’Ivan Drago di Rocky, si è sposato? Chi è Emma Krokdal e quanti anni ha

Roma, 15 luglio 2023 – Dolph Lundgren, 65 anni, alias Ivan Drago, l’altra star di Rocky – rimasto nell’immaginario di tutti per una battuta, “io ti spiezzo in due” detta al campione Sylvester Stallone – avrebbe sposato Emma Krokdal, sua personal trainer con 40 anni di meno.

Il condizionale è d’obbligo perché gli interessati non hanno dato l’annuncio ufficiale. Anche se hanno seminato una marea di indizi sui social, a partire da Instagram.

Dolph Lundgren con Emma Krokdal (Instagram)

“Domani è il giorno”, con un cuoricino: è la didascalia della foto postata su Instagram dalla star svedese, la coppia si abbraccia in piscina, sullo sfondo l’isola di Mikonos. In vacanza anche le figlie dell’attore Ida e Greta, 27 e 21 anni, che dal padre hanno preso lo stesso fisico statuario.

A maggio l’attore aveva rivelato di aver combattuto per 8 anni contro il cancro. Da quel che poi è trapelato, gli erano stati dati pochi mesi di vita. Ma poi aveva consultato un altro oncologo e la nuova cura avrebbe fatto regredire la malattia al 90%. Queste sono le ultime notizie dell’anno scorso.

Emma Krokdal, 25 anni, “norvegese con sede a Los Angelse”, come si presenta sui social. “Molto matura per la sua età, è venuta qui da una piccola città della Norvegia”, l’aveva presentata l’attore. La 25enne è la sua personal trainer, anche lei divorziata come ‘Drago’, che è stato sposato con Anette Qviberg.

L'incontro tra i due è avvenuto in un luogo molto appropriato, lui stava cercando la sala da boxe per allenarsi e ha chiesto informazioni a lei. Colpo di fulmine e grandi sedute di allenamento insieme. Lei, ha sempre ripetuto lui, gli è stata di grande supporto negli anni della malattia. “