Robert De Niro di nuovo papà a 79 anni: è il settimo figlio

Robert De Niro è diventato padre per la settima volta e all’età di 79 anni. È una notizia destinata a sollevare polemiche quella che ha rivelato l’attore premio Oscar in un’intervista televisiva a ET Canada. Alla domanda sulla vita in famiglia, con suoi i sei figli, De Niro ha riposto: “In realtà sono sette. Ho appena avuto un bambino”. È top secret l’identità della mamma del bambino, anche se tutto farebbe presupporre che sia la sua attuale compagna, la campionessa di Tai Chi, Tiffany Chen. La donna era stata fotografata col pancione due mesi fa, all'uscita da un locale insieme a De Niro. La notizia, che è diventata subito virale, è stata confermata dallo staff dell’attore. Ecco cosa ha detto l’attore newyorchese alla giornalista Brittnee Blair, durante la promozione del suo ultimo film ‘About my father’.

L’intervista sulla paternità

La notizia choc è arrivata a sorpresa durante una conversazione con la giornalista Brittnee Blair sull'equilibrio tra l'essere un padre amorevole e severo quando si tratta di crescere la propria prole. “Credo di essere affettuoso con i figli, nonostante a volte debba essere severo su certe cose. Non c’è modo di evitarlo con i bambini”, ha raccontato Robert De Niro, dopo avere annunciato di essere diventato padre per la settima volta. “Non mi piace dover imporre l’autorità e cose del genere. Ma a volte non hai scelta. E ogni genitore, credo, direbbe la stessa cosa. Si vuole sempre fare la cosa giusta per i bambini e dare loro il beneficio del dubbio, ma a volte non si può”, ha aggiunto l’attore.

La rivelazione choc

“So che ha sei figli”, ha detto a un certo punto la giornalista, alla quale l'attore ha risposto: “Sette, in realtà. Ho appena avuto un bambino”. I portavoce dell'artista hanno confermato che è effettivamente diventato di nuovo padre, ma non hanno fornito dettagli su chi sia la madre o sul neonato. Nel 2018 De Niro e la sua seconda moglie, Grace Hightower, hanno chiesto il divorzio dopo 21 anni di matrimonio. E l’attuale compagna sarebbe la sportiva Tiffany Chen.

Chi è la compagna di De Niro

Robert De Niro e Tyffani Chen non hanno mai ufficializzato la loro relazione, ma lo scorso marzo sono stati fotografati insieme mentre uscivano dal ristorante Giorgio Baldi a Santa Monica. In quell’occasione, la donna sfoggiava un pancione. Chen è una campionessa di Tai Chi, una disciplina che fa parte delle arti marziali giapponesi.

Quattro compagne e sette figli

De Niro ha avuto sette figli da quattro donne diverse. Il 25enne Elliot e l’11enne Helen sono nati dalla relazione con Grace Hightower, sposata nel ‘97 e dalla quale ha divorziato nel 2018. I figli di primo letto dell’attore sono ormai adulti: la 51enne Drena e il 46enne Raphael, avuti con la prima moglie, Diahnne Abbott, dalla quale si è separato nell’88. In mezzo ci sono i gemelli Aaron e Julian, 27 anni, avuti con l'ex compagna Toukie Smith. E ora il settimo, il cui nome è ancora segreto.