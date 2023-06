Lewis Capaldi ferma il tour per la malattia. Il messaggio ai fan e quei video virali che commuovono

Roma, 27 giugno 2023 – Lewis Capaldi interrompe il tour per curare la malattia di cui soffre, la sindrome di Tourette. “La decisione più dura della mia vita”, scrive la star sui social nel dare l’annuncio, le parole scritte in bianco su un fondo nero che esprime bene il momento difficile.

Qual è la malattia di Lewis Capaldi

Lewis Capaldi, 26 anni, soffre della sindrome di Tourette, che come hanno mostrato le ultime esibizioni gli impedisce di cantare. Sono diventati virali e hanno commosso la rete i video che mostrano il pubblico completare per lui le canzoni, mentre Capaldi bloccato dalla malattia chiede scusa ai fan.

La decisione di interrompere il tour e di cancellare le 26 date previste da qui alla fine dell’anno è stata presa proprio dopo l’ultima esibizione del fine settimana che ha avbuto lo stesso, doloroso copione.

Che cosa ha scritto Lewis Capaldi

Lewis Capaldi, grandissimo talento musicale, ha spiegato la sua decisione per poter dedicare molto più tempo a curare “la sua salute mentale e fisica”. La star scozzese aveva già preso una pausa di 3 settimane. Ma oggi ha capito che non bastava.

La commozione di tutti

Impossibile rimanere indifferenti al momento in cui Capaldi perde la voce durante le sue esibizioni e si scusa con la folla dei fan. Venendo però travolto da un'ondata di affetto, con i suoi ammiratori che cantano per lui. Il messaggio di capaldi inizia proprio dal ringraziamento per questa ondata di affetto e sostegno durante il concerto a Glastonbury. In fondo la promessa: “Tornerò il più presto possibile”.