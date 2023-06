Madonna in terapia intensiva per infezione batterica. Tour rinviato

Roma, 28 giugno 2023 – Problemi di salute per la pop star Madonna, costretta a rinviare il tour. Sabato scorso è stata trovata priva di sensi e portata d'urgenza in un ospedale di New York City sabato scorso. Lo riferisce il magazine on line 'Page Six'. La cantante, 64 anni, è stata ricoverata in terapia intensiva per una seria infezione batterica ed è stata intubata per almeno una notte. Ora si starebbe riprendendo, srive ancora il giornale Usa.

Il manager di Madonna, Guy Oseary, ha condiviso su Instagram mercoledì un post in cui si diceva che la pop star aveva "sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva". La regina del pop sarebbe ora "fuori dalla terapia intensiva", ha spiegato Oseary nel suo post, "E' ancora sotto cure mediche. Ci si aspetta una ripresa completa".