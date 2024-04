Media israeliani: Netanyahu rischia il mandato d’arresto internazionale, pressing senza sosta sulla Corte dell’Aia

Tel Aviv, 28 aprile 2024 – Israele torna a bombardare Gaza, mentre la sorte di Rafah è appesa al filo della proposta fatta da Tel Aviv ad Hamas, che ancora non ha dato una risposta. Se non ci sarà l'intesa, l'esercito entrerà via terra nella città più a sud della Striscia. Sarà un’operazione su "larga scala”, secondo l'Unrwa. Ieri i terroristi hanno diffuso un nuovo video con due ostaggi che chiedono a Netanyahu un’intesa immediata per la loro liberazione. Stando ai media israeliani, il premier rischia il mandato d’arresto della Corte penale internazionale dedll’Aia, che gli Usa starebbero “disperatamente” cercando di impedire. Nel mirino della Cpi ci sarebbero anche il ministro della Difesa Yoav Gallant e il capo dell'Idf Herzi Halevi.

Cresce l'opposizione a Netanyahu dentro Israele (Ansa)

Notizie in diretta