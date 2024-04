Israele news in diretta. Attesa per la risposta di Hamas. Rafah trema. Bbc: “Truppe britanniche potrebbero operare a Gaza per gli aiuti”

Roma, 27 aprile 2024 - Ormai tutto ruota attorno alla risposta di Hamas alla proposta israeliana sullo scambio ostaggi-prigionieri, che potrebbe evitare l'azione di terra a Rafah dell'esercito israeliano, pronto da giorni a far partire un'operazione militare pericolosa per i civili e sconsigliata da alleati e non, con il rischio di espandere ulteriormente il conflitto in tutta la regione. Intanto sono ripresi gli aiuti per Gaza, dopo una pausa seguita all'uccisione di sette operatori umanitari da parte di Israele. In arrivo da Cipro una nave britannica che ospiterà centinaia di membri del personale dell'esercito americano inviati per costruire il molo galleggiante che permetterà di accelerare la consegna di aiuti per l’enclave palestinese. Sempre la Gran Bretagna sarà in prima linea per gli aiuti, infatti secondo la Bbc truppe britanniche potrebbero essere impegnate a Gaza per favorire la consegna dei rifornimenti che arriveranno al molo galleggiante quando sarà pronto.

L'Idf ritira la brigata Nahal dalla Galilea in vista dell'azione di terra a Rafah