Assalto a Rafah, manca solo il via libera del gabinetto di guerra. Media: “Molo per gli aiuti a Gaza pronto a inizio maggio”

04:48

Idf: il molo per gli aiuti a Gaza pronto all'inizio di maggio

Secondo fonti dell'esercito israeliano (Idf), l'isola artificiale o molo Joint Logistics Over the Shore (Jlots) americano a Gaza dovrebbe essere completato e operativo entro l'inizio di maggio. Lo riferisce il Jerusalem Post. L'Idf, citato da Ynet, ha reso noto che si occuperà della sicurezza. Secondo funzionari israeliani, il molo temporaneo per far arrivare gli aiuti umanitari nella Striscia non sostituirà ma integrerà gli sforzi di aiuto via terra, che attualmente contano oltre 500 camion al giorno da quattro valichi di terra.