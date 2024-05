Se investo 10.000 euro in Btp Valore maggio 2024 quanto rendono davvero in 6 anni?

Roma, 6 maggio 2024 – E’ tutto pronto per l’emissione speciale di Btp Valore di maggio 2024. Da lunedì 6 maggio fino a venerdì 10 maggio alle 13 (salvo chiusura anticipata) il Tesoro collocherà la quarta emissione dei Btp appositamente pensati per i piccoli risparmiatori. Venerdì 4 maggio il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha reso noti i rendimenti minimi garantiti. Da quel momento in molti si sono chiesti quanto rendono effettivamente. Proviamo a fare qualche calcolo.

Quanto rendono 10.000 euro investite in Btp Valore maggio 2024

Come detto da lunedì 6 maggio fino a venerdì 10 maggio alle 13 (salvo chiusura anticipata) collocherà la quarta emissione di Btp Valore. Avranno una durata di 6 anni con rendimenti crescenti e premio finale di fedeltà.

I Btp Valore di maggio 2024 avranno un rendimento minimo del 3,35% per i primi tre anni e del 3,9% per gli anni dal quarto al sesto. Non si potrà scendere sotto questi tassi. Il Mef (anche se è altamente improbabile) venerdì 10 maggio, al termine del collocamento, potrà anche decidere di alzare questi rendimenti. Le cedole maturate saranno versate ogni tre mesi.

Per chi terrà in portafogli i Btp Valore di maggio 2024 per tutti i 6 anni ci sarà un premio finale di fedeltà dello 0,8%.

I Btp Valore possono essere acquistati tramite home banking (per chi ha abilitato le funzioni di trading online) oppure presso la propria banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Il Mef ha anche comunicato il codice Isin (codice internazionale che identifica univocamente gli strumenti finanziari) dell’operazione: IT0005594491. E’ necessario conoscerlo al momento dell’acquisto dei titoli.

Per i Btp Valore è prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà e l’esenzione dalle imposte di successione.

Tutto le indicazioni precedenti (tassi minimi, premio finale fedeltà e tassazione) sono gli elementi utili per calcolare quanto si guadagnerà al termine.

Poniamo che un piccolo investitore decida di acquistare 10mila euro di Btp Valore maggio 2024 (la scheda informativa del Mef) quanto si ritroverà in tasca al termine dei 6 anni?

Investendo dunque 10mila euro in Btp Valore maggio 2024 si ottengono rendimenti: