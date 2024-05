Btp Valore, chiusa oggi l’emissione: raccolti 11,2 miliardi di euro

Roma, 10 maggio 0224 – Alle 13 si è chiusa la quarta emissione speciale di Btp Valore con scadenza a maggio 2030. Un collocamento in linea con le aspettative del Tesoro.

La quarta edizione del Btp Valore chiude con 11,2 miliardi raccolti. L'ultimo giorno di collocamento ha registrato una domanda pari a 970 milioni per 34.857 contratti.

Chiusa l'emissione di Btp Valore maggio 2024

Già in avvio di giornata, nella prima ora e mezza dell'ultima giornata del collocamento la domanda per il nuovo Btp Valore superava i 500 milioni di euro con oltre 18,7 mila contratti sottoscritti.

Nei primi 4 giorni il Btp Valore avevano già raccolto oltre 10,26 miliardi di euro di ordini in 4. Nella penultima seduta (quella di giovedì) dell'emissione del maggio del 2024 sono state raccolte adesioni per oltre 1,56 miliardi di euro.

I Btp Valore maggio 2024

I Btp Valore hanno una durata di 6 anni con rendimenti crescenti e premio finale di fedeltà.

I rendimenti minimi

I Btp Valore di maggio 2024 avranno un rendimento minimo del 3,35% per i primi tre anni e del 3,9% per gli anni dal quarto al sesto.

Il premio fedeltà

Per chi terrà in portafogli i Btp Valore di maggio 2024 per tutti i 6 anni ci sarà un premio finale di fedeltà dello 0,8%.