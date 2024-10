Formazione e lavoro nel podcast di Qn

Il lavoro? Fa rima con formazione, tecnologie e demografia. Quattro argomenti apparentemente lontani tra loro che sono invece sempre più profondamente interrelati. È il campo che ‘We will work, il lavoro di domani’ – un podcast di Quotidiano Nazionale realizzato con la Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro – ha cercato di indagare nel corso di tre puntate.

La terza e ultima sarà disponibile nella settimana sul sito di quotidiano.net e su tutte le piattaforme dedicate. Al suo interno, come ormai consueto, ci saranno le voci degli esperti e quelle dei cavalieri del lavoro, in un dialogo con il nostro giornalista Simone Arminio. Dopo il tema demografico e quello dell’ingresso a gamba tesa nel mondo del lavoro dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, l’ultimo tassello mancante era quello della formazione in relazione al lavoro. Un binomio indissolubile almeno quanto problematico affrontato assieme al cavalier Maurizio Sella, presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e di Sella holding banca spa, al cavalier Gianfelice Rocca, Presidente del Gruppo Techint e a Gianfranco Viesti. Professore di Economia applicata presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari.

Al centro del discorso, appunto, c’è l’istruzione. Eccellente o carente? All’avanguardia nel suo rapporto tra didattica e ricerca, come dimostrano i tanti nostri cervelli in fuga, oppure poco collegata col mondo delle aziende nonostante l’alternanza scuola-lavoro, gli stage e tutti gli altri sforzi a fare incontrare questi due mondi? A queste domande ha cercato di rispondere We will work, prendendo le mosse da un convegno su questi temi che la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ha tenuto al Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso settembre. Le tre puntate sono ora tutte disponibili. Perciò buon ascolto.

red. eco.