Alfonso Urso incontra aziende per investimenti a Taranto: focus su industria siderurgica green

Lunedi prossimo il ministro delle Imprese e del made in Italy Alfonso Urso incontrerà le aziende "che hanno manifestato interesse a progetti di investimenti a Taranto". Lo ha anticipato lo stesso ministro in un'intervista al Quotidiano di Puglia, sottolineando che "Taranto deve diventare un polo d'eccellenza per l'industria siderurgica green in Europa", e che il "rilancio dell'Ilva è strettamente connesso ad un piano di sviluppo più ampio". Il tavolo di lunedì ha sottolineato il ministro "sarà l'occasione per affrontare questi temi in maniera coordinata valorizzando anche il ruolo fondamentale delle istituzioni locali".