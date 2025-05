Mercati asiatici misti: Hong Kong e Corea del Sud in rialzo, Giappone debole

Mercati azionari asiatici misti con Hong Kong (+1,7%) e la Corea del Sud (+1,23%) in rialzo, in scia ai guadagni dei tecnologici a Wall Street, mentre il Giappone è debole (Nikkei -0,14%) a causa del rafforzamento dello yen. Shanghai sale dello 0,63% e Shenzhen dello 0,23%. Il rally indotto da un accordo temporaneo sui dazi tra Stati Uniti e Cina è sembrato perdere vigore, mentre gli investitori si sono concentrati su ulteriori negoziati commerciali.

I future sugli Usa sono positivi mentre per l'Europa l'attesa è di un avvio in negativo. La seconda lettura ha confermato un +2,1% per l'inflazione in Germania ad aprile. Il tasso prosegue il calo dopo essersi attestato al +2,2% a marzo e al +2,3% sia a gennaio che a febbraio. L'Ufficio Federale di Statistica (Destatis) riporta inoltre che l'andamento dei prezzi dell'energia ha avuto un significativo effetto al ribasso. Sempre sul fronte macro dagli Usa nel primo pomeriggio sono in calendario le scorte settimanali di greggio.