BTP Valore: al 3,35% il tasso minimo garantito

Il governo punta su un bis del successo di marzo del Btp Valore, quando aveva raccolto ben 18 miliardi di euro. Ieri il Mef ha annunciato tassi minimi garantiti al 3,35% dal primo al terzo anno, e al 3,90% dal quarto al sesto anno per la nuova emissione che inizierà lunedì 6 maggio e dovrebbe chiudersi il 10 maggio. "È un titolo che offre rendimenti interessanti, soluzioni interessanti con il pagamento degli interessi ogni tre mesi – spiega il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – L’abbiamo concepito come uno strumento soprattutto per i pensionati, per coloro che vogliono avere un’integrazione magari modesta ma costante nel tempo alle loro entrate". Le cedole restano comunque appetibili per i risparmiatori, che puntano ad accaparrarsi rendimenti prima del taglio dei tassi Bce.