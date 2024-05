Si risolverà nelle prossime ore la vicenda dei 15 italiani rimasti bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen: il volo di rientro verso gli Emirati è previsto entro oggi. Tutti sono stati avvertiti e la situazione al momento non presenta ulteriori problemi. Il gruppo, a causa della guerra civile in atto nel Paese, non era riuscito a rientrare nei tempi previsti.