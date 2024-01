Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills: “Me ne sto andando, ecco come sarà il mio funerale”

Roma, 16 gennaio 2024 – Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills, malata di tumore dal 2015, ha confidato nell’ultima puntata del suo podcast: “Me ne sto andando”. E ha raccontato l’organizzazione del suo funerale.

Le parole di Shannen Doherty

"Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre”, ha spiegato l’attrice. Le ceneri per sua volontà saranno disperse a Malibù, un luogo al quale sono affidati tanti ricordi importanti del tempo trascorso con il padre. “Tempo prezioso”, lo definisce. Ma Shannen ha anche idee precise su chi potrà partecipare. “C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e non voglio ci sia”. Il suo funerale deve essere ‘sincero’ e anche “la festa dell’amore”. In altre parole: “Non voglio che la gente pianga e poi in privato dica: ‘grazie a Dio quella stxx è morta”.

Shannen Doherty: sto organizzando il mio funerale

La malattia di Shannen Doherty

"Non voglio morire”, le parole strazianti confidate a dicembre in un’intervista a People che le aveva dedicato la copertina. “Non ho finito di vivere, non ho finito di amare, non ho finito di creare - ha aggiunto - non ho finito con la speranza di poter cambiare le cose per il meglio, per il momento non sono finita”.

Il podcast sui tumori

Doherty ha deciso di raccontare la sua malattia nel podcast intitolato ‘Let’s Be Clear with Shannen Doherty’. All’attrice è stato diagnosticato un cancro al seno per la prima volta nel 2015. È stata sottoposta a mastectomia, chemioterapia e radioterapia. Due anni dopo il cancro sembrava in remissione, ma nel 2020 lei stessa ha annunciato che era tornato ed era al quarto stadio. All’inizio di quest’anno ha subito un nuovo intervento per rimuovere un tumore al cervello, da lei chiamato ‘Bob’. “Quando ti chiedi’: perché proprio a me? Perché ho il cancro? Perché è tornato? Perché è al quarto stadio?’, ciò ti porta a cercare uno scopo più grande nella vita” ha spiegato. Ha anche rivelato che va a letto e si sveglia pregando, ringraziando Dio per le cose importanti e senza chiedere troppo. “La mia fede è il mio mantra”, ha sottolineato.