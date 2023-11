Shannen Doherty e il tumore. La confessione: “Non voglio morire”. Il dramma della star di Beverly Hills

Roma, 30 novembre 2023 – “Non voglio morire, non ho finito di vivere, non ho finito di amare. (...) Semplicemente non ho finito”. Shannen Doherty, 52 anni, confessa la sua battaglia contro il tumore che è arrivato alle ossa. Schietta e coraggiosa: appare così la star di Beverly Hills 90210 e di Streghe in un’intervista a People che va dritta al cuore.

Le parole di Shannen Doherty

“Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che contano per me senza chiedere troppo. (...) La mia fede è il mio mantra. Io non voglio morire. So che sembra banale e folle, ma quando hai un tumore sei più consapevole di tutto e ti senti fortunato”.

La malattia (e il podcast)

La prima diagnosi di tumore risale al 2015: cancro al seno, che oggi è arrivato al quarto stadio e si è esteso alle ossa. Shannen Doherty ha subito una mastectomia e si è sottoposta a chemioterapia e radioterapia.

Mentre è in corso la sua battaglia contro la malattia, l’attrice ha deciso di andare sul personale e di raccontarsi in un podcast. ‘Let’s Be Clear with Shannen Doherty’ sarà lanciato il sei dicembre su iHeartRadio.

La carriera e gli amori di Shannen

“Voglio essere trasparente - ha spiegato la star di ‘Beverly Hills, 90210’ - su ciò che è stato per me lavorare con Michael Landon ne ‘La casa nella prateria (aveva il ruolo di Jenny Wilder nella serie andata in onda dal 1974 al 1983, ndr), con Wilford Brimley in ‘Our House (Vita col nonno)’, (interpretava Kris nella serie), o parlare del periodo di 90210. Cosa è stato per me essere sulla copertina della rivista Rolling Stone appena ventenne”. La primavera scorsa la Doherty si è separata dal suo terzo marito, Kurt Iswarienko, ed intende anche parlare delle lezioni che ha imparato dalle sue relazioni sentimentali.