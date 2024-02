Shannen Doherty, il tumore e la libido: “Cure e farmaci, il sesso non è più così bello”

Roma, 27 febbraio 2024 – Shannen Doherty – indimenticabile Brenda della serie cult Beverly Hills 90210 – continua a testimoniare la sua battaglia contro il cancro. E stavolta affronta un tema tabu della malattia, le difficoltà con il sesso. Lo fa con garbo ma anche con grande onestà.

"Quando non ti senti bene con te stessa – ha confidato la star 54enne nel suo podcast “Let’s Be clear” – la tua libido tende a crollare. Ma poi ci sono gli effetti dei farmaci”. In conclusione, “il sesso non è più così bello”.

La battaglia di Shannen Doherty contro il cancro

La battaglia di Shannen Doherty contro il cancro è iniziata nel 2015, quando per la prima volta le è stato diagnosticato un cancro al seno. Che si è poi esteso alle ossa e al cervello.

Dalla preparazione del funerale al “miracolo”

L'attrice dialoga con il suo tumore con toni diversi. Prima la confessione di aver già preparato il suo funerale, ad inviti, desidera infatti che sia presente solo chi le ha voluto bene davvero. Poi la nota positiva, un riferimento a una cura quasi “miracolosa”, comunque una terapia che sta funzionando.

Il tumore e la sessualità femminile

Le confidenze di Shannen Doherty trovano un riscontro molto preciso negli studi scientifici. Che dimostrano come la vittoria sul cancro al seno lasci per molto tempo strascichi negativi nella sfera sessuale delle donne.