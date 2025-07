Jovanotti torna in sella due anni dopo l’incidente e fa un concerto in bicicletta

È partito qualche giorno fa dalla sua Cortona, in Toscana, e la meta di arrivo sono i Laghi di Fusine. Si tratta di Jovanotti, che ha deciso di compiere un viaggio in bicicletta per raggiungere la location del ‘Jova bike party’, il suo primo live dedicato esclusivamente ai ciclisti e l’unico appuntamento musicale estivo dell’artista.

Jovanotti torna in bicicletta e va al No Borders Music Festival

Il concerto

Il ‘Jova bike party’ si svolgerà all’interno del ‘No borders music festival’, l’appuntamento musicale che si tiene ai Laghi di Fusine, in Friuli Venezia Giulia, e che quest’anno è arrivato alla sua trentesima edizione.

Il live di Jovanotti – sold-out già da mesi – è dedicato a soli 6.000 spettatori, un numero molto esiguo come avviene per la maggior parte degli appuntamenti che rientrano nella kermesse. L’importante, in questo caso, è infatti preservare gli spazi naturali che ospitano gli spettacoli e che, per questo, non possono accogliere un numero molto alto di persone. Di sovente, tra l’altro, le location non sono facilmente raggiungibili con i mezzi di locomozione.

Il concerto di Jovanotti, nello specifico, sarà il primo riservato solo a ciclisti; il palco sarà infatti raggiungibile dagli spettatori solo in sella alle proprie biciclette attraversando a scelta itinerari semplici, intermedi o articolati, proposti dagli organizzatori.

Lo show sarà un’esperienza totalizzante che riflette lo spirito di Jovanotti: sorprendere, innovare e connettere persone e territori attraverso emozioni indimenticabili.

Perché 770 chilometri

Dal momento che il pubblico sarà ‘obbligato’ a raggiungere il luogo dello spettacolo in bicicletta, Jovanotti ha scelto di fare lo stesso e ha deciso di partire con qualche giorno di anticipo direttamente da Cortona e arrivando fino al luogo dello spettacolo.

Non è un caso che i chilometri percorsi dall’artista in sella alla sua bicicletta siano 770: “Uno per ogni giorno che è passato dal botto di due anni fa” ha spiegato Lorenzo Cherubini, riferendosi all’incidente lo ha tenuto per un po’ lontano dalle scene e che l’artista aveva subito proprio in bicicletta. In questo modo, ha raccontato, ogni pedalata corrisponde a un passo in più verso la rinascita.

Il ‘Jova bike Party’ inizierà alle 14 di sabato 26 luglio 2025.