Temptation Island vince ancora: è boom di ascolti

La quarta puntata di Temptation Island ha fatto registrare un lieve calo rispetto alla terza dal punto di vista dello share: 28,4% il 23 luglio, 29,2% quella del 17 luglio. Ma, considerando l’audience, il programma targato Fascino e quindi Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia ha fatto segnare un aumento: 3 milioni 516mila telespettatori di media il 23 luglio, 3 milioni 489mila nella puntata precedente.

Dati che raccontano di un successo annunciato e annunciabile, ma comunque sorprendente perché sta a significare che nella tv italiana i reality show e i docu-reality non sono morti. Sono invece al de profundiis quelli caratterizzati dal trash urlato, sbracante e fatto male.

Non che i toni siano pacati e sommessi a Temptation Island, sia chiaro. Ma perlomeno c’è quella venatura di ironia, quello strizzare l’occhio al pubblico sottintendendo un “Non ci prendiamo sul serio, sia chiaro” che rende tutto meravigliosamente giocoso.

Boom di ascolti per la quarta puntata di Temptation Island 2025

Come spesso avviene nella vita, anche il reality show estivo di Canale 5 ci insegna che l’aspetto fondamentale è sempre quello di relativizzare e osservare quello che accade con il giusto distacco. Oltre che con la giusta dose di ironia e autoironia.

Certo, l’esigenza di voyeurismo e di considerare che “Io non sono come loro” che pervade il pubblico è pienamente soddisfatta in questo programma. Inutile negarlo. Ma, a differenza di altri format come ad esempio Grande Fratello o Isola dei Famosi, qui nulla viene preso veramente sul serio. Non si discute di un pugno di riso come se si parlasse di aiuti umanitari a Gaza nè si cavalcano luoghi comuni e facili buonismi. Temptation Island ormai è diventato un rito collettivo, un momento in cui oltre tre milioni e mezzo di persone scelgono di svuotarsi la testa dai pensieri per le tre ore del programma. E non è un risultato da poco.