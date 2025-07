Temptation Island stasera: le anticipazioni della quinta puntata

Si prospetta come una delle puntate più interessanti dell’intera stagione di ‘Temptation Island’ quella che andrà in onda questa sera, giovedì 24 luglio. Dopo l’addio (da separati) di ben due coppie che avevano preso parte allo show, quelle rimaste in gioco continuano il loro viaggio nei sentimenti con delle svolte impreviste e spesso molto importanti. Ecco cosa ci aspetta.

Le coppie ancora in ‘gioco’

Attualmente sono rimaste nel villaggio in Calabria che da quest’anno ospita il programma, solo cinque coppie. Si tratta di quelle costituite da Sarah e Valerio, insieme da cinque anni; Valentina e Antonio, fidanzati da un anno; Lucia e Rosario, insieme da due anni; Maria Concetta e Angelo, anche loro insieme da due anni e Simone e Sonia B., che sono fidanzati da sei anni.

Cosa vedremo nella quinta puntata

Saranno proprio Simone e Sonia B. i grandi protagonisti del quinto appuntamento di ‘Temptation Island’. Al termine della scorsa puntata, infatti, la ragazza è venuta a conoscenza del tradimento del fidanzato. Ha potuto vedere Simone in atteggiamenti molto intimi con la single Rebecca e i due si sono anche allontanati dalle telecamere trascorrendo del tempo insieme in bagno, dove non potevano essere ripresi.

È stata proprio Rebecca a confermare l’accaduto: “Mi ha baciata” ha ammesso la ragazza.

Nella quinta puntata, Sonia B. ha intenzione di chiedere il falò di confronto al suo ragazzo. Simone accetterà di vederla?

Anche Valentina e Antonio potrebbero arrivare a un falò anticipato: il ragazzo, infatti, si è mostrato molto vicino alla tentatrice Marta ma potrebbe essersi pentito di aver mancato di rispetto alla sua fidanzata.

In ultimo pare che Sarah e Valerio si scopriranno gelosi l’una dell’altro. Lei continua a essere vicina al single Salvatore, scatenando le reazioni di lui che, però, nel frattempo, intraprenderà la conoscenza della tentatrice Ary che farà ingelosire la sua ragazza.

Quando va in onda Temptation Island

La quinta puntata di ‘Temptation Island’ andrà in onda giovedì 24 luglio a partire dalle 21:20 su Canale 5. Le puntate già trasmesse sono disponibili on-demand su Mediaset Infinity.