Set Lego Game Boy: l’icona del gaming a grandezza naturale coi mattoncini

Dall’1 ottobre 2025 sarà disponibile in tutto il mondo il nuovo set Lego dedicato al Game Boy, una delle console più amate di sempre. Lanciato da Nintendo nel 1989, il Game Boy ha rappresentato una vera rivoluzione portatile: piccolo, resistente, con una libreria di titoli leggendari e un’autonomia capace di durare giorni. A oltre trent’anni dal suo debutto, LEGO lo celebra con una replica fedele in scala 1:1 composta da 421 pezzi, pensata per un pubblico adulto, nostalgico e amante della cultura pop.

Dettagli curatissimi e qualche chicca per i fan

Il modello riproduce fedelmente tutti i dettagli estetici della console originale: d-pad, pulsanti A e B, selettore del contrasto e rotella del volume. Il set include anche due “game pak” in mattoncini (Super Mario Land e The Legend of Zelda) da inserire e rimuovere come nel modello reale. La vera chicca, però, è lo “schermo” lenticolare che cambia immagine in base all’angolazione, simulando una sorta di animazione. Un modo originale per evocare la magia di quei pixel verdi che hanno segnato un’epoca. Questo Game Boy rappresenta un piccolo tributo alla golden age del gaming, rivisitato con eleganza e la cura nei dettagli tipica di LEGO, perfetto da esporre su una scrivania o su una mensola in soggiorno.

Un fenomeno globale nato in Giappone

Il Game Boy nasce in Giappone nel 1989, frutto del lavoro di Gunpei Yokoi e del team Nintendo R&D1. Con il suo schermo in bianco e nero, l’autonomia sorprendente e la compatibilità con titoli iconici come Tetris, conquistò immediatamente milioni di utenti. In un’epoca in cui il gaming portatile era ancora un sogno, il Game Boy dimostrò che si poteva giocare ovunque e in qualunque momento. Il successo fu clamoroso: in totale, tra la versione originale e quelle successive (Pocket, Color, ecc.), Nintendo ha venduto oltre 118 milioni di unità nel mondo. Più che una console, è diventato un simbolo di un’intera generazione, capace di influenzare il design e l’idea stessa di intrattenimento tascabile.

LEGO e console videoludiche: un matrimonio già consolidato

Non è la prima volta che LEGO si cimenta nel mondo del gaming retro. Nel 2020 ha lanciato il set dedicato al Nintendo Entertainment System (Nes): oltre 2600 pezzi per ricreare la console simbolo degli anni ’80, il controller e perfino una mini TV vintage dotata di manovella che simula il gameplay di Super Mario Bros.. Due anni dopo è toccato al leggendario Atari 2600, con oltre 2500 mattoncini, joystick funzionante e tre diorami dedicati ai classici Asteroids, Adventure e Centipede. Con questo nuovo set, LEGO prosegue il suo percorso di rilettura nostalgica della storia videoludica. Ogni console trasformata in mattoncini diventa un omaggio a un’epoca, un invito a rivivere e ricostruire i ricordi della propria infanzia.