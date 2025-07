Bertrand Cantat, perché la Procura riapre il caso sull’ex cantante dei Noir Desir dopo la serie Netflix

Bordeaux, 24 luglio 2025 - Un caso che scioccò il mondo intero e sul quale Netflix ha puntato nuovamente i riflettori, tanto da convincere la procura di Bordeaux ha deciso di riaprire un’inchiesta "su possibili atti di violenza intenzionale" commessi dal cantante Bertrand Cantat prima della morte della sua ex moglie, Krisztina Rady, trovata impiccata in casa il 10 gennaio 2010.

Il frontman dei Noir Desir era stato precedentemente condannato a otto anni di prigione per l’omicidio preterintenzionale di Marie Trintignant, morta dopo settimane di agonia.

Ma i magistrati ora vogliono riaprire il caso non per la morte della figlia del grande attore francese Jean-Louis Trintignant, ma per il suicidio della moglie di Cantat, riavvicinatasi al cantante durante il processo per l’aggressione a Trintignant.

Questo perché nel documentario su Netflix "Il caso Cantat", vengono riportate "diverse dichiarazioni e testimonianze non incluse" nei quattro procedimenti già aperti "sulle circostanze della morte della signora Rady", tutti archiviati, come ha dichiarato il procuratore generale di Bordeaux, Renaud Gaudeul, in una nota.

Era la notte tra il 26 e il 27 luglio 2003 quando il cantante della celebre ‘Le vent nous portera’ ebbe una violenta lite con Marie Trintignant in una camera d'albergo a Vilius, in Lituania, dove l'attrice stava girando un film.

A un certo punto Cantato aggredì brutalmente Marie Trintignant, che picchiò la testa contro un termosifone e finì in coma. Il cantante testimonierà: “Erano grandi schiaffi, e avevo anelli sulle dita. Quattro, cinque, sei volte. Forte, forte”. E ancora: “Ho cercato di buttarla sul divano, ma è caduta accanto, ho mancato il colpo”. Secondo i patologi forensi lituani invece la donna subì “19 colpi, di cui 4 in faccia”, che le causarono la frattura del setto nasale, lesioni interne, il distacco di entrambi i nervi ottici e un edema cerebrale.

Dopo alcune settimane di agonia dove l’attrice lottò tra la vita e la morte, Trintignant morì. Cantat fu condannato nel 2004 a otto anni di prigione. Dopo soli 3 anni, nel 2007, ottenne la libertà condizionale.

Tornando al 2003, quando l’ex leader dei Noir Desir avviò una relazione con Trintignant, si separò dalla moglie Krisztina Ràdy, da cui aveva avuto due figli, Milo e Alice. Nonostante la separazione e i fatti di Vilius, la donna sostenne Cantat durante il processo per l’omicidio preterintenzionale dell’attrice e la coppia si riunì al termine della pena del cantante. Ma il 10 gennaio 2010 Ràdy si tolse la vita, impiccandosi, nella loro casa a Bordeaux, mentre Cantat dormiva. L'autopsia confermò il suicidio senza evidenze di violenza fisica da parte di Cantat.

Dopo aver visionato la docu-serie, i magistrati di Bordeaux hanno deciso di riaprire il caso per la quarta volta.

Oltre al procedimento aperto in seguito al decesso della donna avvenuto nella casa coniugale di Bordeaux, infatti, "altri tre procedimenti successivi" sono stati aperti nel 2013, 2014 e 2018, ha ricordato il magistrato. Gli ultimi due sono stati aperti in seguito alle denunce della presidente dell'associazione Femme et Libre, Yael Mellul, ex avvocato dell'ultimo compagno di Krisztina Rady.

Contattata dall'AFP, ha dichiarato di essere "molto sollevata" dal "radicale cambiamento di posizione della procura di Bordeaux" su quello che descrive come "un caso di suicidio forzato". Secondo lei, la testimonianza anonima di un'infermiera nel documentario Netflix è un "nuovo elemento" che "conferma il fatto che Krisztina Rady sia stata vittima di violenza domestica". L'avvocato di Bertrand Cantat, Antonin Levy, contattato dall'AFP, ha dichiarato di non essere a conoscenza della riapertura dell'indagine su questo caso.

Carriera e proteste

Icona del rock francese, Cantat ha gradualmente ripreso la sua attività pubblica a partire dal 2010, con un album e un tour con la band Detroit, seguiti dall'uscita del suo primo album da solista, "Amor Fati", nel dicembre 2017. La promozione di questo album ha suscitato polemiche, così come il tour successivo, caratterizzato dalla cancellazione di concerti e dalle proteste delle organizzazioni femministe. L'11 giugno 2018, il cantante, accolto con grida di "omicidio" a Grenoble a marzo, ha annullato le sue ultime date in programma. Nel 2020, ha nuovamente annullato uno spettacolo scritto a quattro mani con la scrittrice Caryl Ferey e, alla fine del 2021, attiviste femministe hanno tentato di bloccare l'accesso al Theatre de la Colline, dove si stava tenendo la premiere dell'opera teatrale "Mere", creata e diretta da Wajdi Mouawad, con musiche di Bertrand Cantat. Il cantante ha pubblicato un secondo album con Detroit lo scorso dicembre.