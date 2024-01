Shannen Doherty, il tumore e la speranza nella nuova terapia: “Vado avanti e vivo in modo positivo”

New York, 31 gennaio 2024 – Una nuova terapia “miracolosa”. Shannen Doherty, 52 anni, la Brenda di Beverly Hills 90210, l’ha definita così. L’ex attrice ha parlato della cura che la starebbe aiutando a tenere a bada il grave caso di tumore al seno a causa del quale nei giorni scorsi aveva pianificato il suo funerale.

Shannen Doherty, “quell’infusione miracolo”

In un episodio della podcast Let’s Be Clear, Shannen, ha discusso la situazione con il suo oncologo, Amin Mirhadi. Ha parlato di una “infusione” miracolo che ha rappresentato una svolta positiva nella battaglia contro la malattia.

“Dopo quattro trattamenti non avevamo visto una vera differenza e tutti mi suggerivano di cambiare, ma ho deciso di andare avanti”, ha detto. Aggiungendo: “Dopo il sesto o settimo trattamento abbiamo visto rompersi la barriera sangue-cervello. Lo chiamo un miracolo? Per me lo è. E a quel punto ho detto, andiamo avanti”.

Che cos’è la barriera sangue-cervello

La barriera sangue-cervello è uno strato protettivo che ‘fodera’ la superficie interna dei vasi sanguigni nel cervello e gioca un ruolo vitale per mantenere le funzioni del cervello e del sistema nervoso.

L’attrice ha discusso nella podcast anche l’importanza per la salute fisica e mentale dei malati di tumore di mantenere una prospettiva positiva. “La speranza è sempre qui”, ha detto: “Posso morire oggi o tra 20 anni. Posso morire in strada se un albero mi cade addosso. O posso morire di cancro. Posso però vivere ogni giorno nella maniera più positiva possibile. Apprezzare il fatto di essermi svegliata ed essere viva e potermi chiedere cosa posso fare. Questa positività aiuta con il resto del tuo corpo”.

Shannen Doherty e quelle frasi sul funerale

Non più tardi di due settimane fa l’attrice era stata assai più pessimista. Pur sottolineando di non aver intenzione di arrendersi e di amare molto la vita, aveva annunciato di aver dato disposizioni per il funerale. "Sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando”, aveva detto, annunciando la richiesta di essere cremata e che i suoi resti siano mescolati a quelli del padre e poi sparsi in un luogo a Malibu che entrambi avevano amato molto. Di recente Shannen Doherty aveva rivelato che il cancro era ormai al quarto stadio e che si era diffuso alle ossa, mentre l’anno scorso le erano state trovate delle metastasi al cervello.