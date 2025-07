Tommy Kuti l’afroitaliano: “L’ignoranza mi fa paura”

Brescia, 19 luglio 2025 – Tommy Kuti, ovvero l’afroitaliano. L’artista, italiano di seconda generazione, non si ferma mai. E usa la propria arte e le mille sfaccettature della propria personalità per raccontare tanto il mondo africano quanto la vita degli italiani di seconda generazione. Il 4 luglio è uscito ‘Community’, il nuovo disco di Tommy Kuti.

La cover di 'Community', il nuovo disco di Tommy Kuti

Tommy, perché questa necessità di veicolare messaggi sociali nelle tue canzoni?

“Crescendo realizzavo ogni giorno che non c’era nessuno che parlasse della nostra normalità e quotidianità, delle storie dei miei amici. Io non ho mai avuto qualcuno più grande a cui ispirarmi, per me è una cosa che abbiamo creato da zero. Quando i giornali parlavano di noi si parlava di sbarchi, di extracomunitari, adesso di afroitaliani. Vuol dire che qualche passo avanti importante è stato fatto nel racconto di chi siamo. Faccio parte della prima generazione di gente che ha voluto dire la propria, che non ha voluto solo lavorare, ma diventare qualsiasi quello che volevano essere”.

Un artista con il quale ti piacerebbe collaborare?

"Sayf, Ghali o altri ragazzi di seconda generazione”.

La canzone che ti piace di più fra le tue?

“Ultimamente live ho ricominciato a cantare “Politica”, che mi sta piacendo molto. Per me il rap è necessità”.

Quali sono gli artisti e i generi musicali che ascolti maggiormente?

“Sono cittadino del mondo, ascolto di tutto. Luchè, Marracash, poi mi tuffo nella musica afrobeat. Questo è un genere che sta diventando sempre più conosciuto, basti pensare che ‘Calm down’, di Rema è stata la canzone più ascoltata del 2022. Quando ho cominciato il mio focus era il rap, adesso mi concentro molto anche sulla musica africana”.

Si parla tanto di integrazione, ma nell’ultimo referendum il quesito che proponeva di portare da 10 a 5 anni il tempo di permanenza necessario a uno straniero per chiedere la cittadinanza italiana è stato quello con il maggior numero di “no”. Come ti fa sentire questo?

"L’Italia per noi ‘di seconda generazione’ è il nostro Paese, quello che conosciamo come casa. Se pensiamo in una lingua, vuol dire che apparteniamo a quel Paese. E quindi, in questo caso, che siamo italiani. Mi stupisce la cattiveria che c’è dietro i ragionamenti di chi fa muro contro di noi, mi spaventa l’ignoranza di certi italiani".

Dove vuoi arrivare?

"Mi definisco un creativo. Ho recitato anche nella serie Rai ‘L’Appartamento’. Mi piace l’idea di promuovere la musica afrobeat, sto curando anche un profilo social legato alla cucina. Mi piace fare tante cose e mettermi in gioco su piani differenti, quindi vorrei continuare in questo modo”.

Cosa auguri a Tommy Kuti?

"Che ogni suo sforzo e sacrificio venga ripagato in misura non inferiore all’impegno che mette in ogni cosa che fa”.