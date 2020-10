Roma, 18 ottobre 2020 - Dopo gli anticipi di ieri, entra nel vivo la quarta giornata del campionato di calcio Serie A. Oggi (domenica) sono in programma cinque partite mentre domani sera (lunedì) il cartellone si completerà con Verona-Genoa. Nei match delle 15 lo Spezia rimonta in casa (a Cesena) con la Fiorentina. Viola avanti 2-0 dopo 4 minuti: Pezzella e Biraghi gelano i bianconeri. Che però reagiscono e nella ripresa prima accorciano con Verde, quindi riacciuffano Ribery e compagni con Farias. Colpo del Cagliari in casa di un Torino sempre più in crisi. Belotti porta avanti i granata, Joao Pedro e Simeone ribaltano il risultato con un uno-due micidiale. Illusorio pari ancora di Belotti a inizio ripresa, quindi sempre Simeone fissa il punteggio sul 2-3. Traballa la panchina di Giampaolo. Vince in rimonta anche l'Udinese, in casa col Parma. Hernani porta avanti i giallobù, pari di Samir e friulani che si portano avanti grazie a un'autorete di Iacoponi. I ducali pareggiano con Karamoh, di Pussetto la rete che regala ai bianconeri tre punti.

A dir poco rocambolesco il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Al Dall'Ara finisce 3-4 per gli uomini di De Zerbi: rossoblù avanti con Soriano, pari di Berardi prima che Svanberg porti ancora avanti la banda di Mihajlovic. Il 3-1 di Orsolini sembra chiudere i conti, ma non è così, perché arrivano 13 minuti di 'follia' calcistica da parte dei rossoblù: i neroverdi accorciano con Djuricic, pareggiano con Caputo che aggira con esperienza e scaltrezza il giovane difensore scozzese Hickey e chiudono i conti grazie a una sfortunata autorete di Tomiyasu. In serata Udinese-Parma finisce 3-2 e Roma-Benevento 5-2.

GLI ANTICIPI - Ieri la giornata è stata dominata dal derby Inter-Milan con vittoria dei rossoneri e primato. Squillante la vittoria del Napoli che ha annientato la sorpresa Atalanta. Mezzo passo falso della Juve non altri il pari a Crotone. Brutto stop della Lazio contro la Samp. La Serie A sta facendo anche i conti con il Coronavirus (qui il bollettino del 18 ottobre). Ormai si fa fatica a stare dietro a tutti i giocatori positivi. E' di oggi la notizia di un altro giocatore del Torino risultato positivo. In difficoltà anche il Parma che oggi sale a Udine.

