Roma, 30 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Da qualche giorno è iniziata in Europa la somministrazione del vaccino Pfizer e oggi la Gran Bretagna ha dato il via libera anche al farmaco Oxford - AstraZeneca. E, mentre si scalda il dibattito sull’obbligatorietà del vaccino anti-Covid, dopo alcuni ritardi sono arrivate in Italia altre 470mila dosi. Ma per vedere i primi risultati della campagna bisognerà attendere fino a "quando saranno vaccinate circa 10/15 milioni di persone", ha dichiarato Giuseppe Conte nella conferenza di fine anno. Quindi "non prima di aprile - ha sottolineato il premier -, in primavera potremo avere i primi risultato significativi". Intanto, resta solo un giorno alla fine del 2020 e si pensa alla ripartenza nel 2021. Uno dei nodi cruciali è sicuramente la riapertura della scuola: il Ministero ha reso noto che il Cts ha approvato la riapertura, sostendo che gli istituti "'non sono luogo pericoloso per contagio".

Il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi dice: "L'inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso, dal distanziamento fisico alle mascherine,all'igiene delle mani. Ma con le vaccinazioni cominceremo ad avere meno morti e meno malati e questo rassicura tutti".

Intanrto l'Agenas fa sapere che i posti nelle terapie intensive occupati da pazienti Covid sono il 30% di quelli disponibili, ovvero si attestano proprio sulla soglia definita di allerta, ma non la superano più come era accaduto per molte settimane.

Covid, il bilancio del 30 dicembre 2020

I numeri delle Regioni

Le notizie locali / Veneto

Non accenna a calare il numero degli infettati in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 2.986 in più, dato che porta la cifra complessiva dei positivi al Covid da inizio pandemia a 249.075. I morti sono 112 in più, dato che fa raggiungere un totale di 6.410 deceduti. Dal bollettino della Regione Veneto emerge che nelle ultime ore è sceso di 7 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (390 il totale).

Emilia Romagna

Risalgono i contagi (e i ricoveri) Covid in Emilia Romagna: sono 1.427 in più rispetto a ieri (590 gli asintomatici) su un totale di 18.360 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si registrano 69 nuovi decessi: quattro a Piacenza, tre in provincia di Parma, sei nel modenese, 21 in provincia di Bologna, cinque a Imola, nove nel ferrarese, 10 in provincia di Ravenna, quattro a Forli'-Cesena, sei nel Riminese, oltre a un decesso di un uomo residente in altra regione.

Toscana

In Toscana sono 119.696 i casi di positività al Coronavirus, 460 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 106.304 (88,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti sono in totale 1.872.240, 11.236 in più rispetto a ieri, di cui il 4,1% positivo. Sono invece 3.346 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,7% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.817 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.737, -2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.029 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 160 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 23 nuovi decessi.

Lazio

Nel Lazio sono 74.463 i casi attualmente positivi, di cui 2.808 ricoverati, 303 in terapia intensiva e 71.352 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 83.125, i decessi 3.696 e il totale dei casi esaminati è pari a 161.284.

Campania

Sono 930 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 857 asintomatici e 73 sintomatici, su 11.985 tamponi. Il totale dei positivi arriva a 188.119 su un totale tamponi pari a 2.016.361. I decessi sono 47, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 38 in precedenza ma registrati ieri, per un totale complessivo di 2.812.

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 585 nuovi casi di Covid-19, il 28,5% rispetto ai 2.053 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente erano stati 508 i positivi, il 31,4% rispetto ai 1.620 test. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 40.921.Sempre ieri, sono stati effettuati 1.293 test antigenici e riscontrati 108 casi di positività (8,3%), che saranno sottoposti al tampone molecolare, e 3.969 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 17,5%.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 828 nuovi contagi su 9.433 tamponi (pari all'8,78%), di cui 1.503 da test rapidi antigenici. I decessi sono invece 8, a cui si aggiungono altri 7 verificatisi nei giorni precedenti (dal 13/11 al 22/12).

Abruzzo

Sono complessivamente 34.858 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 278 nuovi casi (di

eta' compresa tra 7 mesi e 95 anni). I decessi sono 21.

Basilicata

La task force regionale della Basilicata comunica che ieri, 29 dicembre, sono stati processati 1.326 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 125 sono risultati positivi. Nella stessa giornata risultano guarite 65 persone e ne sono decedute 7. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.806, di cui 5.713 in isolamento domiciliare. Sono 4.301 le persone residenti in Basilicata guarite dall`inizio dell`emergenza sanitaria e 248 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 93. Dall'inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 182.937 tamponi, di cui 170.105 risultati negativi, e sono state testate 117.195 persone.

