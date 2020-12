Roma, 31 dicembre 2020 - Attesa, anche all'ultimo metro di questo 2020, per il bollettino sul Coronavirus in Italia. I dati Covid di oggi, 31 dicembre, saranno diffusi come sempre intorno alle 17. Sotto la lente, in particolare, il rapporto positivi tamponi, risalito nel bollettino di ieri al 9,6%. Un incremento di quasi un punto percentuale accompagnato dalla crescita dei contagi, circa 5mila in più rispetto al giorno precedente. È proseguito anche ieri il calo di morti, ricoverati con sintomi e terapie intensive, così come ha rallentato l'ingresso di nuovi pazienti in rianimazione. Primi dati dalle regioni: si registra un aumento di nuovi casi quasi ovunque. Boom in Veneto (4.800), la curva risale anche in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Colpisce il numero di bambini contagiati in Trentino.

A poche ore dalla notte di San Silvestro, il ministro Lamorgese annuncia controlli serrati, in particolare a ridosso della mezzanotte e non solo in strada, ma anche sui social. Nell'Italia in zona rossa sono vietate le feste, in luoghi pubblici o privati, con il coprifuoco che viene esteso solo per oggi dalle 22 alle 7 di mattina. Per gli spostamenti, ricordiamo, serve l'autocertificazione (qui Pdf e come compilarla).

Ma l'attenzione è già focalizzata su come sarà il 2021 tra Covid e vaccino. La data clou è l'Epifania: si cerca di capire cosa succederà dal 7 gennaio. Sia il ministro dell'Interno, sia la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, hanno lasciato intendere che dal 7 gennaio verrà confermato l'atteso allentamento delle misure. Ritorneranno le fasce e i colori: si va verso un'Italia in zona gialla, ma vanno monitorate le situazione epidemiche di alcune regioni. L'Iss ha sottolineato che sono tre quelle con indice Rt sopra l'1, ovvero Veneto, Liguria e Calabria. Altre, come Puglia e Basilicata, sono al limite. L'Istituto superiore di Sanità invoca misure anche dopo le feste e sottolinea: "L'epidemia resta grave". Il presidente Silvio Brusaferro conferma la decrescita della curva dei contagi, seppur "un po' rallentata". Ok dai prefetti per la riapertura delle scuole il 7 gennaio, con la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina che esprime soddisfazione per il "lavoro di squadra". Ma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri paventa "passi indietro" e "stop and Go" in caso di focolai "ben definiti". E lamenta: "A Natale sono stati fatti troppi pochi tamponi, un dato sconfortante". Comunicato il numero dei vaccinati in Italia: a oggi sono 14.334.

Sul fronte esteri, si registra un nuovo record di vittime negli Usa, mentre frenano i decessi da Coronavirus in Germania (dove sono già oltre 130mila le persone vaccinate. Giappone verso lo stato di emergenza.

News dalle regioni / Veneto

Boom di contagi in Veneto: 4.800 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri 2.986) per un totale da inizio pandemia che sfonda quota 250 mila. Si segnalano da ieri anche 129 decessi (ieri 112), un dato che porta il totale delle vittime da Covid-19 a 6.539. Negli ospedali la pressione è costantemente sopra i 3.000 ricoverati (3.033, -15) nei reparti non critici, con un leggero incremento (+4) delle terapie intensive, con 394 pazienti.

Emilia-Romagna

Crescono i contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna: 2.116 nelle ultime 24 ore (ieri 1.427). Giù ricoveri (-12), mentre risalgono lievemente in pazienti in terapia intensiva (+3). Altre 55 le vittime comunicate nel bollettino regionale (ieri 69): per lo più anziani ma anche un 57enne nel Bolognese. La percentuale positivi tamponi aumenta al 13,6% dal 7,6% di ieri.

Toscana

Altri 632 contagi in Toscana, con età media 46 anni. Il rapporto positivi tamponi è del 5,6%, al 17,9% quello tra positivi e casi testati. In regione si registrano oggi purtroppo altri 18 decessi: si tratta di dieci uomini e otto donne con un'età media di 77,1 anni. Calano ricoveri (-41) e terapie intensive (-10). C

Marche

Sono 703 i casi di Coronavirus nelle Marche, rilevati nelle ultime 24 ore (ieri 585). Di questi 75 sono sintomatici. Il rapporto positivi/testati è pari al 19,3% (ieri 17%).

Umbria

Altri 300 nuovi positivi al Covid in Umbria, con un tasso di positività dell'8,2 per cento (ieri l'11,1%). Altre 6 vittime. I ricoverati sono stati 303, tre in più, 44 dei quali (dato invariato) in terapia intensiva.

Liguria

Lieve crescita dei contagi in Liguria: sono 472 nelle ultime 24 ore su 4.153 tamponi molecolari processati. Si registrano altri 11 decessi di pazienti positivi al Coronavirus. Sono invece 759 i ricoveri, 16 in meno di ieri. Di questi 65 sono in terapia intensiva.

Lazio

Sono 1.767 i nuovi casi in Lazio (ieri 1.333), dove si comunicano oggi altri 73 decessi (ieri 66). Circa tremila i tamponi in più effettuati. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 984.

Trentino

Corrono i contagi in Trentino. I nuovi casi positivi al tampone molecolare sono 170 (su 2.831 tamponi), quelli all'antigenico invece 357 (su 1.738 test). Dal controllo con i molecolari poi è arrivata la conferma della positività per 150 persone risultate positive nei giorni scorsi dopo un primo esame con i test rapidi. Colpisce il numero dei contagi fra bambini molto piccoli, nettamente più elevato del solito: 6 con meno di 2 anni, 7 di età compresa fra i 3 ed i 5 anni, 10 fra i 6 ed i 10 anni.

Puglia

Altri 1.661 contagi cggi in Puglia (ieri 1.470), a fronte di 10.836 test per l'infezione da Covid-19. Comunicati altri 21 decessi.

LE ALTRE - Sono 155 i nuovi casi di Covid in Basilicata, dove si registra una nuova vittima. Raddoppiano i contagi in Molise: da 44 a 88. Altri 456 nuovi casi in Abruzzo (64 sotto i 19 anni), con altre 7 vittime. Sono 1.147 i contagi in Friuli Venezia Giulia su 9.702 tamponi (pari all'11,8%), di cui 1.439 da test rapidi antigenici. Quindici i nuovi decessi. Altri 368 casi di Covid in Sardegna, con 4 vittime. Ricoveri -10, terapie intensive +2.