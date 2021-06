Roma, 3 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Covid in Italia, con i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi, morti, ricoveri e attualmente positivi. Intanto oggi è il giorno del via libera alle prenotazione dei vaccini per tutte le fasce d'età (qui come fare regione per regione). Al centro del dibattito il tema dei vaccini in vacanza, la commissione Salute delle Regioni chiede che "sia un'eccezione" e il generale Figliuolo invita i governatori alla "massima flessibilità per le prenotazioni, soprattutto per le classi più giovani". In mattinata previsto anche un tavolo tecnico tra governo e Regioni sul limite dei 4 posti a tavola nei ristoranti anche in zona bianca.

Italia in zona bianca dal 21 giugno (tranne la Valle d'Aosta)

Vacanze: green pass e tamponi, ecco cosa serve

La situazione pandemica è in miglioramento. Il report settimanale della Fondazione Gimbe mostra una discesa di tutte le curve, contagi, morti, e pressione ospedaliera con il calo dei nuovi casi settimanali che si conferma in tutte le Regioni - sottolinea Gimbe - ad eccezione di un aumento percentuale in Molise, irrilevante in valore assoluto. Ma ci sono anche delle criticità: nelle ultime tre settimane il numero dei tamponi effettuati è crollato del 34%. "Purtroppo - fa notare Cartabellotta - i criteri per conquistare e mantenere la zona bianca, introdotti con il Dl 18 maggio 2021 n. 65, disincentivano le Regioni a potenziare le attività di testing e a riprendere il tracciamento, proprio nel momento in cui i numeri del contagio permetterebbero di utilizzare un'arma mai adeguatamente utilizzata".

Sul fronte delle inoculazioni "nonostante l'incremento di consegne nell'ultima settimana - spiega il presidente di Gimbe - per rispettare le forniture previste dal Piano vaccinale entro fine giugno mancano ancora 36,3 milioni di dosi. Un numero di consegne non realistico, come ribadiamo da settimane". Intanto, come segnala Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe, sono ancora oltre 3,3 milioni gli over 60 ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino". Al 2 giugno il 40,3% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (oltre 23,8 milioni di persone) e il 20,7% ha completato il ciclo vaccinale (più di 12,2 mln), ma "considerato che le Regioni stanno utilizzando la quasi totalità delle dosi a disposizione, il mancato decollo delle consegne condiziona il numero di somministrazioni, ormai stabili da un paio di settimane con la media mobile a 7 giorni che ha raggiunto 500 mila inoculazioni giornaliere".

Sommario

Il monitoraggio Gimbe

Dal 26 maggio all'1 giugno, rispetto alla settimana precedente, Gimbe registra un'ulteriore diminuzione di nuovi casi di Covid (22.412 vs 30.867) e di decessi (720 vs 1.004). In netto calo anche i casi attualmente positivi (225.751 vs 268.145), le persone in isolamento domiciliare (218.570 vs 258.265), i ricoveri con sintomi (6.192 vs 8.557) e le terapie intensive (989 vs 1.323). Si conferma il trend in discesa, ormai da 11 settimane consecutive, dei contagi, riconducibile, come spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, "sia alla ridotta circolazione del virus, come dimostra la riduzione del rapporto positivi/casi testati, sia alla diminuzione dell'attività di testing". Nel dettaglio, il numero di persone testate settimanalmente, stabile sino alla prima decade di maggio, si è ridotto nelle ultime tre settimane da 662.549 a 439.467 (-33,7%). "Da metà aprile sono in costante calo i decessi, che nell'ultima settimana si attestano in media poco sopra i 100 al giorno", evidenzia Cartabellotta. Le coperture vaccinali di anziani e fragili portano anche al progressivo svuotamento degli ospedali, come spiega Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe. In particolare "l'occupazione dei posti letto Covid a livello nazionale si attesta al 10% in area medica e all'11% in terapia intensiva, con tutte le Regioni sotto le soglie di allerta". "Gli ingressi in terapia intensiva - rimarca Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - scendono da 9 settimane con una media mobile a 7 giorni che si attesta a 36 ingressi/die". Dal picco del 6 aprile - riporta Gimbe - i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 6.192 (-78,9%) e quelli in terapia intensiva da 3.743 a 989 (-73,6%). Scende invece meno rapidamente la curva delle persone in isolamento domiciliare: dal picco del 28 marzo si sono ridotte da 540.855 a 218.570 (-59,6%).

(Qui saranno pubblicati gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella Pdf)

Dati dalle regioni / Toscana

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 186 su 8.873 test di cui 7.070 tamponi molecolari e 1.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 2,10% sul totale dei tamponi e del 5,1% sulle prime diagnosi". È quanto riferisce il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino giornaliero sull'andamento dell'emergenza Coronavirus.

Nelle ultime 24 ore sono 63 i nuovi contagiati in regione (423.671 da inizio pandemia) su 9.932 tamponi che fanno salire il numero degli attualmente positivi a 7.700 con incidenza di 0,63%. I ricoveri Covid calano a 611 (-3), di cui 72 (+1) in terapia intensiva e 539 (-4) in area non critica, mentre le terapie intensive non Covid sono 351. Si registrano 2 nuovi decessi mentre il numero dei dimessi totali e' di 21.791". Così il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza di aggiornamento circa l'andamento del virus in regione. "Abbiamo dati da zona bianca -aggiunge- ma bisogna tenere le precauzioni. Con un Rt a 0,64 e i posti letto Covid occupati al 5% con incidenza di 19,4 per 100mila abitanti la zona bianca è sicura da lunedì".

Sono 35 i nuovi contagi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, quasi la metà dei quali in provincia di Ancona. I casi sono stati rilevati dall'analisi di 1.013 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi (405 tamponi molecolari e 15 nello screening con percorso antigenico) e 593 nel percorso guariti. Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi è quindi dell'8,3%.

Nessun decesso e 26 contagi in Alto-Adige.