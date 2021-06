Roma, 4 giugno 2021 - Oggi, come ogni venerdì, cambiano i colori delle regioni e altre quattro si aggiuneranno in zona bianca a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia: si tratta di Veneto, Abruzzo, Liguria e Umbria. Queste 4 regioni infatti hanno - secondo i dati emersi finora - un'incidenza settimanale di casi ogni 100mila abitanti sotto i 50 che è l'unico criterio previsto dal Dl riaperture di maggio per l'ingresso nella fascia bianca, quella con meno restrizioni. Sono le uniche regioni che - se i dati verranno confermati dal monitoraggio ufficiale dell'Iss che sarà reso noto appunto oggi - hanno mantenuto il parametro per tre settimane consecutive, il requisito temporale richiesto. Se così sarà, come peraltro è certo, in serata il ministro della Salurte Roberto Speranza firmerà le ordinanze e Veneto, Umbria, Liguria e Abruzzo saranno bianche a partire da lunedì 7 giugno.

Sommario

Zona bianca: quanti in macchina. Le nuove Faq

Zona bianca, il calendario di giugno

Con le nuove regole il famoso Indice Rt ha meno importanza nello stabilire il colore delle regioni, ma è sempre indicativo per valutare l'andamento della curva epidemica. E per la quarta settimana consecutiva è ancora in calo. Questa ssttimana si assesta a 0,68, contro lo 0,72 della settimana precedente. E' quanto emerge dall'analisi della Cabina di regia riunita questa mattina. L'incidenza nazionale a ieri era a 32 casi settimanali per centomila abitanti.

Secondo la media mobile a questa mattina (ma ripetiamo che per i dati ufficiali bisognerà attendere) tutte le regioni italiane ad eccezione della Val d'Aosta hanno un'incidenza sotto i 50. A partire da Veneto (19), Liguria (21), Abruzzo (21) e Umbria (25).

Visite a parenti e amici: le differenze tra zona bianca e gialla

Stesso discorso vale per Lazio (30), Lombardia (31), Piemonte (33), Emilia Romagna (30), provincia di Trento (35) e Puglia (31). Questo è fondamrntale perché se queste regioni manterranno questo risultato anche nel prossimo monitoraggio di venerdì 11 giugno, passeranno in zona bianca da lunedì 14 giugno avendo completato le tre settimane.

Ottime prosspettive anche per le altre regioni che con questo monitoraggio completano la prima settimana sotto i 50. Se confermeranno i risultati anche per i prossimi due monitoraggio doventeranno bianche il 21 giugno. Si tratta di Calabria (43), Campania (43), Marche (34), Provincia autonoma di Bolzano (41), Sicilia (47), Toscana (38), Basilicata (35).

L'unica regione che dovrà aspettare è la Val d'Aosta: il suo dato provvisorio è ancora sopra i 50 (56). Se resterà tale anche il dato definitivo la Val d'Aosta potrà tornare bian ca nella migliore delle ipotesi solo il 28 giugno.

(fino al 6 giugno)

Zona bianca: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia

Zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Veneto.

In zona bianca vengono meno praticamente tutte le restrizioni, a partire dal coprifuoco. Restano solo l'obbligo della mascherina e del distanziamento sociale. Le discoteche restano chiuse per l'attività del ballo. E' di ieri sera il compromesso su quante persone possono sedersi al tavolo del ristorante: nessun limite all'esterno, massimo 6 all'interno.