Roma, 3 giugno 2021 - Tetto massimo di 8 persone per tavolo al chiuso e nessun limite all'aperto. Alla fine il governo ha accolto le proposte avanzate dalle Regioni e oggi, nel tavolo tecnico convocato a Palazzo Chigi, è stato stabilito che in zona bianca non ci sarà nessun limite a tavola al ristorante per chi mangia all'aperto, mentre sarà previsto un massimo di otto persone se invece si sta in un locale al chiuso. Si risolve così la calda questione, in discussione nei giorni scorsi, sul limite delle quattro persone a tavola nei bar e ristoranti. La nuova disciplina per la ristorazione sarà una sperimentazione che, per adesso, durerà due settimane. Per la precisione, a condividere lo stesso tavolo potranno essere otto persone appartenenti, al massimo, a due diversi nuclei familiari.

Ma non solo: secondo quanto si apprende, il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga ha rilanciato chiedendo di abolire il limite di quattro all'esterno anche nelle regioni gialle.

Ricapitolando quanto successo nei giorni scorsi, le Regioni, nelle linee guida, avevano rilanciato le tavolate e il silenzio del Cts sembrava essere una concessione, ma in seguito era intervenuto il ministro della Salute Roberto Speranza con una precisazione che aveva frenato gli entusiasmi: "Nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi". Stamattina, invece, si era già espresso a favore di un ampliamento del numero dei commensali a tavola il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che aveva sperato venisse rivisto il limite di posti "perchè è chiaramente molto restrittivo - aveva dichiarato -. Io sono tra quelli che era per l'aumento dei posti a tavola, francamente li aumenterei a 8-10, e poi liberalizzerei dai primi di luglio, quando dovremmo avere oltre 30 milioni di persone con la prima dose del vaccino fatta".

Le forze politiche

Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, è "doveroso porre fine al caos interpretativo di queste ore, che ha generato ulteriore confusione. Si tratta in effetti di una misura francamente eccessiva e illogica, per cui auspico che venga cancellata immediatamente per non creare ulteriori difficolta' ai ristoratori gia' pesantemente penalizzati". Le fa eco Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati: "Gli italiani, nonostante il venir meno di tante limitazioni, stanno continuando - ha sottolineato - ad adottare un comportamento ineccepibile. Usare la mascherina, disinfettarsi le mani, rispettare il distanziamento sociale, sono ormai buone abitudini che tutti utilizzeremo fino a quando il Covid non sarà sconfitto. Nel frattempo calano costantemente i contagi, i decessi, i ricoveri, i numeri delle terapie intensive occupate, e parallelamente aumentano coloro che hanno ricevuto il vaccino. In questo scenario appare davvero lunare voler limitare in zona bianca la libertà dei ristoratori, imponendo - come vorrebbe il ministero della Salute - il limite massimo di 4 persone per tavola. In queste ore - ha aggiunto Occhiuto - c'è stata la comprensibile protesta degli operatori del settore e delle Regioni, e bene si sta muovendo il ministro Gelmini per tentare di risolvere positivamente questo caso. Basta con il rigore a prescindere, diamo fiducia agli italiani e facciamoli tornare a vivere".

Della stessa opinione è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che sui social ha sottolineato che "le aziende e le attività italiane devono essere messe al centro di ogni azione di governo, vanno sostenute e lasciate libere di produrre ricchezza: solo così sarà possibile tornare alla normalita' e far ripartire la nazione". Secondo Meloni, stanno continuando "le folli misure restrittive, utili solo a danneggiare ulteriormente l'economia. Provvedimenti che sembrano concepiti piu' per continuare a massacrare le categorie odiate dalla sinistra che per combattere concretamente il virus".

I virologi

"Assolutamente ridicolo". La microbiologa Maria Rita Gismondo ha liquidato così il dibattito sul limite di 4 persone allo stesso tavolo nei ristoranti. "Mi sembra più un ridicolo dibattito politico che un tema fondato su una realtà scientifica. E trovo altrettanto ridicolo che ci debba essere una riunione con i tecnici" sull'argomento, ha sottolineato all'Adnkronos Salute la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. "E' da tempo che sappiamo e che diciamo quali sono i termini di distanza necessari per prevenire l'infezione", ha ricordato l'esperta. "Oggi, che più di 4 persone non possano sedersi a tavola in un locale pubblico quando possono farlo tranquillamente nelle case private - ha osservato - penso che sia assolutamente ridicolo. Piuttosto", Gismondo ha invitato a "responsabilizzare la gente per evitare di assistere a un 'liberi tutti'" in questa nuova fase della lotta al Coronavirus pandemico.

Cerca di trovare una mediazione Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano: "In 4 solo al chiuso - è la proposta -. Come step da modificare via via, come in una strategia di guerra". "E' chiaro che non c'è un manuale di gestione - ha aggiunto - ma il principio generale è ridurre la frequenza dei contatti e in questa fase" dell'epidemia di Covid "dobbiamo essere prudenti. Andiamo con attenzione - ha avvertito - perché, come vediamo dall'Inghilterra, dei colpi di coda del virus possono esserci per tanti motivi: nuove varianti e ancora una situazione vaccini che deve correre e che dobbiamo far correre nelle migliori condizioni possibili per avere poi un bel risultato di medio termine, ovvero per l'estate".

I governatori

"Oggi con i colleghi governatori parleremo dei quattro posti a tavola, che mi pare un'assurdità". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa. "Dire che al ristorante debbano esserci al massimo quattro persone al tavolo, mi sembra quantomeno esagerato, soprattutto in zona bianca", ha concluso. Dello stesso parere il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Abbiamo quasi il 40% della popolazione italiana vaccinata, il vaccino funziona e i numeri del covid calano costantemente da settimane. Ogni limitazione delle libertà è fuori luogo". "A qualcuno - ha aggiunto - piace l'etica e l'estetica dell'emergenza, ci ha guadagnato spazi in televisione o centralità politica. È normale, ma ora il tema è come far ripartire il Paese, che facciamo di Ilva, Alitalia e tantissime altre aziende?".

