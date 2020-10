Roma, 22 ottobre 2020 - Appuntamento anche oggi molto atteso con il bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, ricoveri e guariti) dopo che ieri è stata sfondata la quota di 15mila nuovi contagiati nelle 24 ore (qui il bollettino del 21 ottobre). I nuovi dati arrivano in un giorno che vede sempre più Regioni inasprire le misure restrittive. In Sardegna il governatore Solinas è pronto a firmare un'ordinanza che prevede di fatto un lockdown per 15 giorni. Altre come Lombardia, Piemonte e Campania hanno già varato un coprifuoco notturno (qui è scaricabile il modello per l'autocertificazione). La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha firmato una stretta anti-movida in alcune zone della città. Ordinanza anti-assembramenti anche in Veneto da lunedì. Oggi intanto si è aperto un nuovo fronte: quello della didattica a distanza previsto in alcune regioni (vedi Lombardia per esempio con il sindaco di Milano Sala contro il governatore Fontana) per gli studenti delle scuole superiori. E sul tema è intervenuta anche la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per esprimere insieme ai sindaci la sua contrarietà.

Tutto questo a testimonianza della difficoltà della situazione. "Situazione critica, ma non come a marzo" ha detto il premier Giuseppe Conte nell'informativa di questa mattina alla Camera.

(l'articolo prosegue sotto il video)

Situazione molto difficile anche a giudicare i dati forniti dalla Fondazione Gimbe: nell'ultima settimana raddoppiati contagi e decessi. E una delle frontiere più importanti per fronteggiare questa seconda ondata è senza dubbio Milano con dati in crescita esponenziale. Chiarissimo il professor Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano: "Stiamo per avere la battaglia di Milano".

Mentre i medici morti salgono a 182 e sul fronte economico, secondo i dati Inps, in settembre ci sono state 254,9 milioni di cassa integrazione (3 miliardi da aprile), all'estero in Europa la pandemia è inarrestabile: Francia e Spagna hanno superato il milione di casi e la Gerrmania mette 12 regioni italiane tra le "zone a rischio".

I territori / Veneto

Il Veneto registra 1.325 positivi in più. La regione sfiora adesso la soglia psicologica dei 40.000 infetti: sono ad oggi 39.590. Ci sono anche 19 morti in più, per un dato complessivo di 2.301 vittime (tra ospedali e case di riposo) dall'inizio dell'epidemia. Vicenza, con +315, è la provincia che ha registrato l'aumento maggiore da ieri. Crescono nettamente i ricoveri in ospedale: sono 588 (+64) i pazienti nei reparti non critici, mentre è stabile il numero delle terapie intensive, 66. I casi attualmente positivi salgono a 12.608 (+1.175).

Toscana

In Toscana sono oggi 1.145 i nuovi casi (927 identificati in corso di tracciamento e 218 da attività di screening) su un totale di casi, registrati dall'inizio dell'epidemia, pari a 26.611 unità. I nuovi casi sono il 4,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.145 casi odierni è di 46 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o piu'). I guariti crescono dell'1% e raggiungono quota 12.121 (45,5% dei casi totali). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 606 (27 in più rispetto a ieri, più 4,7%), 82 in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri, più 7,9%).

Marche

Nuovo picco di contagi nelle Marche, dove nelle ultime 24ore sono stati rilevati 321 positivi su 1.707 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi, dopo i 226 registrati ieri. Dei 321, 122 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Ancona, 40 in provincia di Pesaro Urbino, 58 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione.

Umbria

Nuovo balzo record di casi positivi in Umbria, 407 in un solo giorno, 5.860 dall'inizio della pandemia. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Antonio Onnis in una conferenza stampa. In aumento anche i ricoverati, 193, 21 in più rispetto a ieri, mentre passano da 20 a 22 i pazienti in terapia intensiva. Segnalati due nuovi morti, ora 97, e 90 guariti, 2.488 totali. Passano così da 2.960 a 3.275 gli attualmente positivi. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 4.006 tamponi, 266.398 dall'inizio della pandemia.

Le altre regioni

Impennata in Alto Adige record di casi giornalieri dall'inizio dell'epidemia: sono 247. In Abruzzo 306 nuovi casi e un decesso. In Basilicata 99 positivi e 3 decessi. Oggi sono stati rilevati 220 nuovi contagi (5.510 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia.

