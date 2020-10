Roma, 22 ottobre 2020 - In Campania, Lazio e Lombardia le nuove ordinanze regionali impongono misure più stringenti per contrastare la diffusione del Coronavirus, tra queste il coprifuoco nelle ore notturne del weekend (dalle 23 alle 5 in Campania e Lombardia, dalla mezzanotte alle 5 in Lazio). Ci si potrà spostare dunque per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute e per farlo sarà necessaria l'autocertificazione, che va compilata ogni volta e consegnata alle forze dell’ordine che poi possono effettuare controlli successivi.

Ecco dunque il modulo in Pdf (scaricabile anche dal sito del ministero dell'Interno). L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.