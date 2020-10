Roma, 22 ottobre 2020 - La pandemia da Coronavirus non arresta la sua corsa nel mondo. Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, con 8.336.031 infezioni e 222.176 vittime, ma in Europa la situazione non è migliore, e sta precipitando. La Spagna ieri ha superato il milione di casi, seguita oggi dalla Francia. Mentre la Germania si trova a fare i conti per la prima volta con 10 mila nuovi casi di Covid-19 in un giorno. E in Italia l'ultimo bollettino registrava 15.199 nuovi casi, e 127 morti.

Francia

Anche la Francia ha superato la soglia del milione di casi, diventando il secondo Paese europeo dopo la Spagna per infezioni. Dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 1.000.369 oltralpe, con 34.075 morti.

Spagna

La Spagna è il primo paese dell'Europa occidentale a registrare più di un milione di casi, da inizio emergenza. La Sanità iberica nelle ultime 24 ore ha registrato 16.973 contagi, che porta il totale delle infezioni a 1.005.295 casi, mentre le nuove vittime sono state 156, per un tragico bilancio di 34.366 decessi.

Germania

La Germania per la prima volta vede i nuovi positivi superare le 10 mila unità in un giorno. Le autorità sanitarie tedesche hanno segnalato 11.287 contagi, molti più dei 7.830 del giorno precedente. Il record finora era stato oltre 8.500 il 20 ottobre. I morti aumentano con altri 30 decessi, per un totale di 9.905.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti sono stati registrati 62.735 nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. I morti aumentano di 1.124 vittime. Il bilancio complessivo della marcia inarrestabile della pandemia negli States è salito così a 8.336.031 infezioni e 222.176 vittime.

India

Il virus vola in India, che con altri 55.839 casi supera la soglia dei 7,71 milioni di contagi dall'inizio dell'epidemia. Il numero dei decessi conta 702 nuove unità, per un bilancio di 116.616 morti. Ma mentre in Europa la seconda ondata è nel pieno della sua espansione, in India a settembre si è assistito a un calo delle infezioni. Ma gli esperti sono preoccupati per l'avvicinarsi della stagione delle festività. L'India è il secondo Paese al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti.