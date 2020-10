Roma, 23 ottobre 2020 - Il bollettino sul Coronavirus in Italia: saranno diffusi nel pomeriggio i dati del Ministero della Salute su incremento dei casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Ma un netto incremento si registra in molte regioni. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, vuole "chiudere tutto per 30 giorni". Intanto arriva anche un appello di 100 scienziati che invocano "misure drastiche in 2-3 giorni". Ma il premier Giuseppe Conte resiste: "Scongiurare lockdown nazionale".

Covid, positivo il ministro Boccia

Il bollettino del 23 settembre

Le terapie intensive

Su 6.628 posti di terapia intensiva oggi disponibili in Italia il 15% è occupato da pazienti Covid, percentuale che scende all'11% se si considerano anche gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili con i ventilatori che sono già stati distribuiti alle regioni. Il dato è contenuto nel report settimanale del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri dal quale emerge che la regione con la percentuale più alta di pazienti in terapia intensiva - rispetto ai posti a disposizione - è l'Umbria, che ha un tasso di occupazione al 27,85%. Subito dopo c'è la Campania (21,71%) e la Sardegna (20,69%). In Lombardia la percentuale è al 15,69% mentre il tasso più basso si registra in provincia di Trento, con l'1,96%.

Notizie locali / Lombardia

"Purtroppo la linea del contagio è in crescita e ci sono cinquemila positivi in più rispetto a ieri e 350 ricoverati in intensiva e no", ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana aggiungendo che in tutto in terapia intensiva ci sono 170 pazienti ricoverati. "Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta - ha aggiunto - a Milano ci sono circa mille nuovi casi".

Campania

Sono 2.280 i nuovi positivi in Campania, su 15.800 tamponi: numero record, mai raggiunto prima. La rilevazione di ieri era di 1.541 casi. Lo rende noto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. La percentuale dei contagi sui tamponi eseguiti sale dal 12,8 al 14,5 per cento.

Veneto

Per il quarto giorno consecutivo, il Veneto ha più di mille nuovi contagi. Su 2.208.831 tamponi fatti, sono infatti 1.426 i nuovi positivi delle ultime 24 ore. In isolamento ci sono 647 persone in più. I ricoverati in questo momento sono 600, mentre le terapie intensive sono 70. Il totale dei morti è di 2.308, con 7 persone che hanno perso la vita nell'ultima giornata. Sono questi i numeri resi noti nel corso del quotidiano punto stampa del governatore regionale Luca Zaia, dalla sede della Protezione Civile di Marghera. "Rispetto al mese di marzo, sia il numero di ricoverati che quello delle terapie intensive è notevolmente inferiore - ha spiegato il presidente -. Se questo è il ritmo, la curva delle terapie intensive è piuttosto piatta, ma la curva dei ricoveri è più preoccupante".

Lazio

Aumenta il numero dei nuovi positivi nel Lazio. "Su oltre 22mila tamponi oggi si registrano 1.389 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.251 su oltre 21mila tamponi eseguiti. Undici i decessi e 88 i guariti nelle ultime 24 ore.

Toscana

In Toscana 1.290 nuovi casi, 169 guariti e 8 morti. Il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale certifica, quindi, un'ulteriore impennata dei contagi e a fronte di un numero di tamponi che fa fatica ad aumentare: nelle ultime 24 ore, in effetti, i test effettuati sono stati 11.378. Una delle conseguenze piu' dirette e' il sensibile incremento del rapporto fra i nuovi positivi al numero di persone testate raggiunge il 17,3%. Un altro particolare rilevante è l'aumento della pressione sugli ospedali. I ricoverati in area Covid salgono così a 656 in tutto (+50), ma restano 82 i pazienti in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono 27.901 i positivi, 12.290 i guariti e 1.237 i deceduti. In base a quanto accertato dalle aziende sanitarie in fase di monitoraggio giornaliero viene confermato, inoltre, un ulteriore balzo sia dei pazienti con sintomi lievi posti in isolamento domiciliare (13.718, +1.063) che delle persone in sorveglianza attiva (22.777, +2.540) a seguito di contatti con casi infetti.

Marche

Nuovo record di incrementi giornalieri di casi positivi al Covid-19 nelle Marche. Dopo i 321 casi di ieri su 1.707 campioni esaminati, oggi i contagi sono stati 453 su 2.224 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Dei 453 nuovi casi 127 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i contagi salgono a 1.982, 92 ad Ancona (2.738), 42 a Pesaro Urbino (3.413), 70 a Fermo (964), 111 ad Ascoli Piceno (1.173) e 11 fuori regione (375). I nuovi positivi comprendono 73 sintomatici.