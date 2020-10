Roma, 21 ottobre 2020 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia. Il ministero della Salute diffonderà i dati, come al solito, intorno alle 17 ma alcune regioni hanno già reso noti i propri dati, come il Veneto dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.422 nuovi casi e 14 morti. E a Milano è stato chiuso il reparto di cardiologia dell'Ospedale Sacco, dove è stato individuato un cluster con veni infermieri e un medico positivi. Intanto la Lombardia ha emesso l'ordinanza che impone il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino dal 22 ottobre fino al 13 novembre. Il governatore Attilio Fontana, non è però il solo ad aver firmato un provvedimento per limitare la diffusione dei contagi. Stessa scelta è stata adottata da Vincenzo De Luca per la Campania e anche da altri presidenti di Regione e sindaci.

E la pandemia continua a correre anche nel resto del mondo. Secondo i dati dell'osservatorio della Johns Hopkins University, sono 40.729.251 i casi accertati a livello globale con 1.124.027 decessi. Oggi in Germania si registrano quasi 7.600 nuovi positivi, oltre 1.700 quelli in Tunisia, 15.700 in Russia (con il triste record di 317 decessi), 1.958 in Austria, mentre la Repubblica Ceca ha deciso di attuare un parziale lockdown.

Lombardia

Dati ancora ufficiosi parlano di circa 4mila persone contagiate dal Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 2.023 i nuovi casi. Nella sola provincia di Milano sono circa 1.900, ieri erano 1.054. Secondo l'Ansa i tamponi eseguiti sarebbero circa 36mila, per un rapporto tamponi/positivi circa all'11%, rispetto al 9,3% di ieri.

Veneto

Il Veneto registra un boom di casi Covid, +1.422 nelle ultime 24 ore. I positivi totali passano così dai 36.843 di ieri a 38.265 di oggi. Ci sono anche 14 vittime, nelle ultime 24 ore, che portano il numero complessivo dei morti a 2.282. Dalla Regione però spiegano che l'importante incremento di casi è legato anche al flusso di microbiologie dell'Ulss r di Venezia risalente al 15 ottobre scorso, che sono stati aggiornati nel bollettino odierno.

Toscana

In Toscana sono oggi 866 i nuovi casi di positività (679 identificati in corso di tracciamento e 187 da attività di screening) su un totale di casi, registrati dall'inizio dell'epidemia, pari a 25.466 unità. I nuovi casi sono il 3,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 866 casi odierni è di 44 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell'1,4% e raggiungono quota 12.006 (47,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 950.782, 11.629 in più rispetto a ieri. Sono 7.359 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.239, +6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 579 (32 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un'età media di 79,8 anni.

Marche

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 226 nuovi casi di Covid-19, il 15,2% rispetto ai 1486 tamponi processati nell'arco della giornata per il percorso delle nuove diagnosi; si tratta di un dato sensibilmente peggiore di quello diffuso ieri, quando i positivi erano stati 89 in un giorno e il rapporto con i 913 test effettuati era sceso al 9,7%.

Basilicata

Ancora 95 nuovi casi positivi di Coronavirus in Basilicata, dieci casi riguardano persone residenti fuori regione e li' in isolamento, sono emersi a fronte dei 1210 tamponi per la ricerca di contagio da Covid - 19 processati ieri. Sempre ieri sono guarite 23 persone. I lucani attualmente positivi sono 671 e di questi 619 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 52 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, 4 in terapia intensiva.