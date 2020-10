Roma, 20 ottobre 2020 - In attesa del bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi (previsto intorno alle 17), giungono via via i dati delle regioni. E le prime cifre certificano un calo dei positivi in Emilia-Romagna e Veneto. Ieri, a livello nazionale, c'è stato un calo nella curva dei contagi (ma con quasi 50mila tamponi in meno).

Mentre dal premier Conte arriva una parola si speranza ("Possibile vaccino già ai primi di dicembre"), il tema di oggi sono le restrizioni a livello locale. Particolarmente critica appare la situazione in Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca chiede al governo di indire il coprifuoco da venerdì alle 23, con la stessa procedura con cui la Lombardia ha avanzato la proposta ieri (a partire da giovedì). De Luca finisce nel mirino del sindaco di Napoli De Magistris: "Penso ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli".

Contrario a un nuovo giro di vite il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini: "Da noi non servono altre restrizioni", ha detto. Il governatore ligure Giovanni Toti spiega: "Non parliamo di coprifuoco, che significa stare in casa. Noi stiamo al dettato del Dcpm che prevede l'istituzione di alcune zone di divieto di transito alle persone, non utilizzabili per la sosta ma solo per recarsi alla propria abitazione o ai locali legittimamente aperti".

Per Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19, "ci sono alcune aree del Paese dove l'epidemia è fuori controllo e c'è bisogno di lockdown mirati. Ad esempio a Milano e Napoli", mentre Giuseppe Remuzzi dell'istituto Mario Negri sottolinea: "Abbiamo negli ospedali pazienti che potrebbero stare a casa o in sedi come la Fiera di Bergamo e Milano o in ospedali inutilizzati". Intanto oncologi, ematologi e cardiologi lanciano insieme l'allarme: non c'è solo il Covid, ritardi nelle cure delle altre malattie. Sempre oggi, il presidente Sergio Mattarella ha consegnato onoreficenze a 56 'eroi' dell'emergenza Covid.

Emilia Romagna

Sono 507 (ieri erano 552, ndr) i nuovi positivi in Emilia-Romagna: 291 presentano sintomi mentre i restanti 216 sono asintomatici. Lo ha anticipato questa mattina l'assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini. "Non dobbiamo comunque cantare vittoria - ha commentato Donini - perché altre volte ci siamo trovati in questa situazione salvo poi, il giorno successivo, vedere un nuovo aumento dei casi. Aspettiamo di capire l'andamento di tutta la settimana. La situazione attuale è sotto controllo e non ci sono problemi sulle terapie intensive: la metà dei pazienti con Covid ricoverati non è intubato e inaugureremo altri 30 posti a Modena nel Policlinico".

Veneto

Casi in calo anche in Veneto: sono 490 in più i positivi delle ultime 24 ore, per un totale di 36.843 positivi dall'inizio dell'epidemia; i casi positivi a oggi sono 10.256 mentre in isolamento vi sono 124 persone in più da ieri, per un totale di 13.135; i pazienti ricoverati nelle aree critiche sono saliti nelle ultime 24 ore di 51 unità per un totale di 537, con 61 ricoverati nelle terapie intensive, 9 in più da ieri. Mentre i tamponi molecolari e i test rapidi hanno superato in totale i 3,6 milioni.

Umbria

In Umbria sono stati 194 i nuovi casi di covid individuati nell'ultimo giorno, a fronte però di 4.371 tamponi analizzati.

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati processati 1.115 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 33 sono risultati positivi.

