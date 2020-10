Roma, 19 ottobre 2020 - Si cercano spiragli nel bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia. I dati di oggi, a livello nazionale, dovrebbero essere diffusi come di consueto tra le 16:30 e le 17 circa e rispecchiano i tamponi processati nel weekend. Che, normalmente, sono meno rispetto ai feriali: sarà importante verificare il rapporto tra positivi e test efettuati. Già dal primo pomeriggio filtrano aggiornamenti dalle regioni su contagi, decessi e guariti. E ci sono buone notizie in Veneto, dove non si registra nessuna vittima nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono da settimane in forte crescita e hanno sfondato ieri quota 11mila unità. In aumento costante anche decessi, terapie intensive e ricoveri. E sono proprio questi gli indicatori che le istituzioni seguono con più attenzione, allarmati dalla tenuta del sistema sanitario. Che, al momento, non è in discussione, anche se medici e ospedali non mancano di sottolineare la criticità della situazione.

Nel giorno in cui è stato firmato il nuovo Dpcm (qui il testo in Pdf), gli italiani sono in cerca di chiarimenti su alcuni punti oscuri del decreto Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si vuole far luce, in particolare, sulle misure riguardanti scuola e sport. Capire chi (e come) potrà ancora giocare e allenarsi, dalle giovanili ad amatori e dilettanti (qui un approfondimento sul tema). E mentre i Comuni si infuriano sulle responsabilità ricevute circa il coprifuoco (anche se la parola 'sindaci' nel testo del Dpcm non compare), viene rimandato a un successivo decreto ministeriale l'aumento dello smart working. "Più che una seconda ondata, abbiamo delle mareggiate", dice il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. "Valutare maggiori restrizioni a Milano, Napoli e Roma", suggerisce il virologo Pregliasco. Parte oggi, intanto, un sistema europeo di tracciamento per il coronavirus, con le app di Italia, Irlanda e Germania. E per quanto riguarda gli altri Stati, da venerdì fino al 9 novembre il Galles entrerà in lockdwon. Bar e ristoranti chiusi in Belgio per 4 settimane.

I dati Covid di oggi

Non appena saranno disponibili, riporteremo in questa sezione gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia.

Tabella delle Regioni in Pdf

-

Veneto

Nessuna nuova vittima in Veneto, a fronte di un calo della curva di contagi (502 nuovi casi). Il bollettino regionale registra il nuovo aumento dei pazienti ricoverati in regime ordinario (+19, 496 in totale), mentre restano invariate le terapie intensive restano (52 i pazienti ricoverati, con 44 positivi). Scendono nettamente a 13.061 gli isolamenti fiduciari, 748 in meno, dei quali 4.920 (-183) sono positivi.

Cresce ancora nelle Marche il rapporto tra casi individuati e tamponi processati in un giorno: nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 98, il 14,1% rispetto ai 694 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Ieri, i positivi erano stati 204, il 12,3% dei 1.662 test effettuati. I contagi comprendono 13 soggetti sintomatici, 21 contatti in ambiente domestico, 15 contatti stretti di positivi, 17 all'interno di comunità, 2 riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 3 contatti in ambito lavorativo, 12 contatti in ambiente di divertimento, 2 contatti in setting assistenziale, 5 rilevati in ambiente scolastico e per 8 si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 523 test nel percorso guariti.

Basilicata

Ottanta dei 1.330 tamponi esaminati in Basilicata fra sabato scorso e ieri sono risultati positivi. Sono salite a 39 le vittime da inizio epidemia, altre due nel fine settimana. Gli attualmente positivi sono 595, 480 i guariti (nove negli ultimi due giorni). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 52 (uno solo in terapia intensiva, a Potenza).