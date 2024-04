Presta e la rottura con Amadeus: "Ecco cosa è successo veramente". Il conduttore non replica, va a San Siro

La rottura con Amedeus? "Il triste finale è che Andreotti aveva ragione. La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è ascrivibile anche ai grandi personaggi", così Lucio Presta che al Giornale ripercorre le tappe del rapporto col conduttore. "Il primo Sanremo insieme è un capolavoro di complicità. Amadeus non sapeva da dove partire, facemmo tutto insieme per 4 Festival". Poco dopo l’inizio del lavoro per il 5°, racconta il manager, "mi accorsi che qualcosa non andava: Ama diceva sempre no e declinava ogni proposta". Allora "chiesi un incontro con lui e la risposta fu che aveva molto da fare". Poi Amadeus gli annunciò l’intenzione di voler interrompere il rapporto". Il conduttore non ha commentato: era a San Siro per la festa scudetto dell’Inter.