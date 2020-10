Palermo, 21 ottobre 2020 - Una donna ha portato la sua neonata in ospedale peril tampone del Covid e poi - dopo aver appreso che la piccola è positiva al Coronavirus - l'ha abbandonata nelle mani di medici e infermieri del pronto soccorso.

E' successo la scorsa settimana a Palermo, all'ospedale dei bambini. La donna era stata allontanata momentaneamente per via delle procedure anti-Covid messe in atto appunto per la positività della piccola, ma poi si è data alla fuga: non è più tornata a riprendersi la figlia ed è al momento irreperibile.

"Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre - spiega la dottoressa Marilù Furnari, della direzione sanitaria dell'ospedale Di Cristina - Ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell'ordine del possibile abbandono della piccola".