Isola dei Famosi 8 maggio: eliminato, le rivelazioni di Cristina e l'avvistamento misterioso

Quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2023 e le polemiche non mancano. I motivi di discussione durante la settimana sono stati molti, soprattutto a causa della fame che continua a farsi sentire.

Il malore

Dopo quello che aveva colpito Nathaly Caldonazzo durante la passata settimana, stavolta è toccato a Paolo Noise essere colpito da un malore. Va ricordato che il conduttore radiofonico durante la puntata del 2 maggio aveva scelto di non mangiare al termine della prova ricompensa e questo può aver influito. In ogni caso, le sue condizioni sono buone e dovrebbe poter continuare la gara.

Le sorprese

Proprio Paolo Noise dovrebbe ricevere in puntata la visita della moglie, così come Marco Mazzoli. Quest'ultimo vivrà un momento particolare: la moglie gli chiederà di prometterle una matrimonio in grande stile. I due, infatti, sono sposati ma non con la cerimonia che la donna avrebbe voluto.

Chi può essere eliminato

In nomination ci sono Cristina Scuccia, Cristopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Particolarmente a rischio di essere eliminato è Cristopher Leoni, ma anche Andrea Lo Cicero non sembra molto amato dal pubblico per via dei numerosi litigi con gli altri naufraghi.

Le rivelazioni di Cristina

Le domande sulla vita sentimentale di Cristina Scuccia da parte di naufraghi e opinionisti continueranno certamente sino alla fine della sua permanenza all'interno del surviving show di Canale 5, intanto la ex suora ha fatto delle rivelazioni circa un aspetto più intimo della propria vita. "Quando ho visto tutte quelle suore ho pensato, allora c’è un posto per me nel mondo. Perché io ho sempre questo vuoto dentro. Sento che devo trovare un posto nel mondo - ha spiegato a Pamela Camassa -. Il convento però non era il mio posto. La prima cosa che ho fatto quando sono uscita è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Questo vuoto però c’è ancora. Devo capire qual è il mio posto e come riempirlo. Siamo sempre spinti dalla ricerca della felicità, che però è un obiettivo un po’ alto ed è fatto di piccoli frammenti di vita vissuti pienamente".

L'avvistamento misterioso

Tanto Cristopher Leoni quanto Alessandro Cecchi Paone hanno raccontato di aver visto una presenza luminosa di notte su una montagna. "Stanotte ho visto l’animale della foresta. Era un essere brillante, l’abbiamo visto laggiù - ha raccontato il modello -. Era grosso e tutto luminoso. Non salta, cammina e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l’ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime". A fargli eco è stato Alessandro Cecchi Paone: "Un omino luminoso sulla montagna? Oddio ma l’ho visto anche io ragazzi. Color giallo, luce gialla lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse essere. No che non era la Luna, era davvero altro. Sono serio, sapete che sono scettico e su tante cose non sono d’accordo. Stava fermo e poi si muoveva un po’ in mezzo agli alberi. Poi se n’è andato e poi è tornato. Ma grande, non era una cosa piccola. Io una cosa così strana non l'avevo mai vista".