Alex e Vittoria quinta coppia di Temptation Island: cosa dobbiamo aspettarci

Quinta coppia di Temptation Island e nuove dinamiche disfunzionali. La nuova coppia di partecipanti al reality show condotto da Filippo Bisciglia e targato Fascino, società di produzione di Maria De Filippi è la "quota Nord Italia" - storicamente e statisticamente le coppie che provengono da centro e sud del Belpaese sono più numerose rispetto a quelle che vivono nelle regioni del nord - costituita da Vittoria e Alex.

A scrivere a Temption Island è la ragazza, 34 anni: "Sono Vittoria e sono fidanzata con Alex da un anno e nove mesi. Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da lui, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita, tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata, gli invitati dovevano essere solo maschi, e invece ho scoperto che c’erano anche femmine".

"Era un locale, c’erano uomini e donne. Non l'avevo organizzata io" ha ribattuto Alex durante il promo del reality show. Insomma, anche in questo caso – come per Raul e Martina – la gelosia e la scarsa fiducia fra partner la fanno da padrone. Due sentimenti tipici di rapporti disfunzionali. Che, peraltro, sono da tempo i protagonisti assoluti di questo programma.

Insomma, anche in questo caso dinamiche particolarmente surreali, litigi e teorie impossibili da sostenere senza scoppiare a ridere non mancano. E il pubblico non vede l’ora di assistere a falò di confronto, reazioni nel pinnettu e confronti di vario genere.

Temptation Island prenderà il via giovedì 27 giugno e le coppie sino ad oggi ufficializzate sono cinque: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina e ora quella composta da Vittoria e Alex. Il tasso di trash è altissimo così come l'attesa dei telespettatori per questa nuova edizione del programma di Canale 5.