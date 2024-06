Temptation Island, Jenny e Tony seconda coppia: chi sono e chi ci ricordano

Jenny e Tony sono la seconda coppia di Temptation Island 2024. Dopo Siria Pingo e Matteo Vitali - lei ha perso 85 chili in due anni e lui ha pubblicato post sessisti su Instagram in passato, quindi direi che si comincia decisamente col botto -, il reality show targato Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia

Jenny e Tony vivono in Sicilia e stanno insieme da cinque anni. L'atteggiamento del ragazzo ricorda molto quello di un concorrente della passata edizione di Temptation Island. "Sono Jenny, ho 26 anni, vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni - racconta la ragazza nel promo del programma -. Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita . Lui fa il dj, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze. Quando io e Tony ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua. Una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto delle cose come ‘che bel c...tto’. Lui nega, è un attore da Oscar".

"Così mi fai sembrare un mostro? Io ero una persona buona. Ho scritto io quelle frasi? In quel caso mi è stato hackerato il profilo" ribatte Tony.

Non vi viene subito in mente l'immagine di un uomo che tutti noi ricordiamo per il suo nickname nelle chat, ovvero American Boy? Ve lo ricordate? Lui, all’anagrafe Giuseppe, usava chat per conoscere ragazze dallo smartphone della fidanzata Gabriela e il suo nickname era proprio ‘American Boy’. Tony perlomeno non ha utilizzato il telefono di Jenny. Anzi, gli hacker non hanno utilizzato il telefono di Jenny.

Anche in questa edizione di Temptation Island, insomma, prepariamoci a vederne davvero delle belle.