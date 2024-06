Temptation Island 2024, la prima coppia: chi sono Siria e Matteo

Siria e Matteo sono i primi due partecipanti di Temptation Island 2024. Il reality show targato Fascino, ovvero Maria De Filippi e il suo staff, condotto da Filippo Bisciglia sta per tornare nell'estate televisiva di Canale 5 e l'attesa del pubblico sale.

"Ho un video per te" è la frase che nelle prossime settimane risuonerà con maggiore frequenza nelle case di milioni di italiani. Insieme a termini come "Pinnettu" e "Falò di confronto". L'attesa è alta anche per i concorrenti: le coppie che partecipano a Temptation Island regalano ad ogni stagione un livello di dinamiche trash così alto da riuscire spesso a far dimenticare i problemi quotidiani a chi guarda il programma.

E in questo, oltre all'ormai arcinota dinamica del "guardare dal buco della serratura i problemi degli altri riuscendo quindi a sminuire i propri", risiede il segreto del successo di questo programma.

La prima coppia è quella composta da Siria Pingo e Matteo Vitali. Stanno insieme da sette anni e la loro giovane età già ci proietta verso dinamiche di coppia particolarmente trash. Protagonista è senza dubbio la ragazza: 22 anni, originaria di Gela ma residente adesso con il fidanzato a Massa Carrara, Siria nel promo di Temptation Island racconta di aver perso 85 chili in due anni: "Fino a due anni fa pesavo 130 chili, ne ho persi 85. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi. Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene"

Su Instagram Siria Pingo ha un profilo decisamente insolito: partecipa a un programma televisivo con il fidanzato, ma da quando ha perso molto peso non ha pubblicato foto con lui. Anzi. Le sue sono immagini da aspirante influencer: dobbiamo aspettarci una nuova Perla Vatiero? La speranza è che non ce la ritroveremo al prossimo Grande Fratello. Alfonso Signorini, sei avvisato.

E lui? Matteo Vitali si dichiara all'oscuro di tutto, anche se geloso dopo la trasformazione della fidanzata: "La guardano tutti, le ronzano intorno. Mi dà molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene". Le ultime parole famose.