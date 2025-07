Temptation Island, ascolti boom: il segreto di Maria De Filippi

“Il trash in televisione non funziona”. Questo è il grande mantra che si ripete ormai da qualche anno. Da quando, cioè, gli ascolti dei vari Grande Fratello, La Talpa, The Couple e Isola dei Famosi vanno sempre più giù. E invece c’è qualcuno che il trash lo sa fare e pure bene. E infatti ottiene ascolti da record. Ovviamente stiamo parlando di Temptation Island, che ha fatto registrare il 29,6% di share e una media di 3 milioni e 697mila telespettatori.

Più del doppio di alcune puntate dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e mediamente il doppio di molte serate del Grande Fratello. La Talpa e The Couple neanche possono tentare di mettersi a paragone quanto a risultati.

Eppure si tratta di un reality show che ormai da anni ha la medesima formula e i medesimi riti. Tutto sempre uguale. Tutto così uguale da essersi trasformato in cult.

Ascolti tv, Temptation Island vince anche la serata di giovedì 10 luglio

Che cosa funziona di Temptation Island? Tutto. Ma alla base c’è un unico enorme principio guida: l’ironia. La presa in giro. Concetto chiave che però manca in alcuni programmi simili e che invece è troppo smaccato in altri. Temptation Island non affida al conduttore Filippo Bisciglia la presa in giro dei concorrenti. Anzi. Il suo volto non tradisce espressioni particolari, tranne quando qualcuno lancia oggetti o deturpa l’arredamento del resort. Filippo Bisciglia non si scompone neppure quando un personaggio surreale come Alessio gli chiede “E io dove sto?” intendendo “Dove mi mettete ad aspettare che la mia fidanzata voglia incontrarmi?”. “In albergo” risponde serafico il conduttore.

L’ironia e la presa in giro di quelli che all’interno di Temptation Island diventano personaggi macchiettistici risiedono nel montaggio. Nella squadra e nella macchina coordinata da quel genio televisivo che è Maria De Filippi. Perché è indubbio che il segreto di produzioni come questa, ma anche come Uomini e Donne e C’è Posta per Te sia esattamente questo: l’ironia. E il montaggio e la colonna sonora sono il tocco inconfondibile della sua gestione. Quel tocco che fa la differenza e che pone i suoi programmi fra quelli vincenti a prescindere.